Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Nova ação do projeto, criado pela Fundação Thiago Gonzaga, ocorreu na Avenida Castelo Branco. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Quem circula por Porto Alegre com certeza já viu uma borboleta branca pintada no asfalto da cidade. Elas têm dupla função: uma homenagem e um alerta.

“Ao marcarem o local onde uma pessoa perdeu a vida no trânsito, as borboletas servem tanto para familiares e amigos lembrarem com saudade daquele ente querido, quanto para chamar a atenção de todos que ali passarem para a importância do cuidado com a vida”, explica Diza Gonzaga, presidente da Fundação Thiago Gonzaga e diretora institucional do Detran-RS.

Criado pela Fundação há 18 anos, o projeto “Borboletas pela Vida” é realizado em parceria com a EPTC desde 2018 na capital. Na última sexta-feira (14) foi feita uma nova pintura na Avenida Castelo Branco em nome de Floriano da Rosa, 63 anos, vítima de um acidente de trânsito com moto.

A organização estima que existam aproximadamente 1.620 borboletas pintadas em todo o estado. A solicitação da pintura pode ser feita diretamente com a Fundação Thiago Gonzaga pelo WhatsApp (51) 99273-4822 ou pelo e-mail vidaurgente@vidaurgente.org.br.

Para isso, é preciso que o pai ou a mãe da pessoa homenageada entre em contato. O convênio com a EPTC promove a ação em Porto Alegre de forma gratuita. Para realizar as pinturas em outros locais do estado ou do Brasil, é necessário contatar a Fundação e também o município para onde se deseja levar o projeto.

