Boschilia fala sobre entrosamento e desempenho da equipe no início do Brasileirão

Por Redação Rádio Grenal | 25 de agosto de 2020

Aproveitando a fase em que o colorado vive, líder do Campeonato Brasileiro com quatro vitórias e uma derrota, o meia Boschilia falou com os canais oficiais do Inter e destacou o desempenho e o entrosamento da equipe nessa largada de competição. “Voltamos com um melhor espírito do que quando tínhamos parado. O objetivo era cinco vitórias, mas acho que quatro vitórias é um bom número e pouco a pouco vamos mantendo a forma e se entrosando ainda mais”, destacou o jogador.

Nas cinco rodadas de campeonato, o colorado balançou as redes oito vezes e só sofreu gols na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pela terceira rodada. Boschilia vê essa consistência como um trabalho de todos: “Para atacar começamos lá atrás e para defender começamos na frente. Isso o professor pega muito no nosso pé no dia a dia. Ficamos felizes em não tomar gol. E como a gente sempre fala: não tomando gol, com certeza vamos fazer. Temos um ataque muito bom e nossa defesa é sólida”.

O meia também destacou o relacionamento entre os integrantes do grupo: “Todos aqui são importantes, trabalham da mesma forma, são competentes. Aqui não tem vaidade. Nosso grupo está de parabéns pelo que vem mostrando, mas temos que baixar a cabeça e trabalhar mais para que fiquemos mais entrosado e para que todo mundo dê conta do recado”.

No próximo sábado, o colorado enfrenta o Botafogo pela sexta rodada do campeonato. A partida será no Rio de Janeiro, às 17h, e pode ser uma oportunidade para a equipe de Coudet abrir ainda mais vantagem do segundo colocado da tabela. “Vamos lá em busca da vitória, jogo a jogo, passo a passo, fazer o que estamos fazendo, e se pudermos fazer melhor, melhor ainda”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas