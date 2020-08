O Internacional oficializou nesta terça-feira (25) a saída de Bruno Fuchs para o CSKA Moscou. Os últimos detalhes para a venda do zagueiro ao foram concluídos e Bruno já apareceu em fotos recebendo a camisa do clube russo. Em suas redes sociais, o Inter publicou um vídeo de agradecimento ao jogador e confirmou a venda através de seu site oficial.

Formado no Celeiro de Ases, Fuchs disputou 22 jogos com a camisa colorada e chega na Rússia após uma transferência no valor de € 8 milhões (aproximadamente R$ 51 milhões), além de gatilhos de produtividade, que podem aumentar a quantia recebida pelo Inter em mais € 1,5 milhão (cerca de R$ 9,5 milhões). O colorado segue com 20% dos direitos do atleta e ganhará uma parte em qualquer venda envolvendo o zagueiro no futuro.

Na última semana, Fuchs postou um vídeo agradecendo ao clube e relembrando sua história no clube que o formou.