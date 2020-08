Esta terça-feira (25) marcou o segundo dia consecutivo de preparação do Inter para o seu próximo duelo no Campeonato Brasileiro, marcado para as 17h do próximo sábado (29) e que tem como adversário o Botafogo no Rio de Janeiro. Como de costume, a sessão foi forte e intensa no centro de treinamentos do Parque Gigante, em uma manhã ensolarada e de temperaturas amenas na capital gaúcha.

Eduardo Coudet comandou atividades técnicas no gramado, com foco nos exercícios de posse de bola em curto espaço de campo, seguidos por atividades intercaladas com o elenco dividido em dois grupos, um em cada campo. De um lado, trabalhos defensivos. No outro, cruzamentos e finalizações.

Com 12 pontos somados em cinco das 38 rodadas, o Colorado é líder da competição (quatro vitórias e uma derrota), seguido por Vasco da Gama (10 pontos), Atlético-MG (9) e Palmeiras (8). Já o Botafogo, próximo oponente, está em décimo-primeiro lugar, com seis pontos.

Despedida oficial

Também nesta terça-feira, a direção do Inter comunicou oficialmente a conclusão da venda dos direitos federativos do zagueiro Bruno Fuchs, 21 anos, para o CSKA Moscou, da Rússia. A direção colorada já havia recusado ao menos duas ofertas de menor valor antes de fechar o negócio, avaliado em 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões).

O contrato estipula, ainda, um adicional de 1,5 milhão de euros (R$ 9,6 milhões) em cláusulas de produtividade. Um outro item prevê que, dos 70% que o Inter detinha em relação ao zagueiro, 20% serão destinados ao clube em negociação futura.

Por meio de mensagem em seu site, o clube resumiu a trajetória do jogador no estádio Beira-Rio e desejou boa sorte: “Formado no ‘Celeiro de Ases’, o atleta disputou 22 jogos com a camisa colorada. Fica o agradecimento por ter honrado o nosso manto desde as categorias de base e o desejo de sucesso na sequência da carreira. Obrigado, Bruno Fuchs!”.