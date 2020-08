Tudo pronto no Grêmio para o primeiro jogo contra o Caxias pelas finais do Campeonato Gaúcho

Partida será disputada na noite desta quarta-feira no estádio Centenário. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Após concluir a preparação para o primeiro jogo das finais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio já está em Caxias do Sul (Serra), onde disputa às 21h30min desta quarta-feira (26) o primeiro confronto contra o Caxias, no estádio Centenário – a partida de volta está marcado para a tarde de domingo, na Arena em Porto Alegre. Ambos os jogos não terão torcidas nos locais, devido à pandemia.

O técnico Renato Portaluppi utilizou o treinamento desta manhã para ajustes táticos e atividades específicas de bola parada. Sem Orejuela e Kannemann, suspensos, Victor Ferraz e David Braz devem entrar na defesa. Quem também pode retornar à equipe é o volante Maicon, preservado na rodada de domingo do Brasileirão.

O atacante Diego Souza permanece fora, devido a lesão, e tem Isaque sendo o provável substituto. Anunciados nas últimas semanas, os novos reforços Everton e Robinho foram inscritos no torneio e integram a delegação. Robinho pode, inclusive, fazer sua estreia em Caxias do Sul.

Retrospecto

A disputa poderá render ao comandante tricolor o seu sétimo título na atual passagem (a terceira) pelo cargo. Além disso, uma eventual taça tará ao clube porto-alegrense o Tricampeonato regional após 33 anos – a última vez em que isso aconteceu foi em 1987.

“É mais uma lembrança que eu vou fazer para o meu grupo”, declarou Renato. “São mais de 30 anos sem que o Grêmio consiga esse feito. Estamos buscando quebrar recordes e esse é mais um. Além disso, é a única competição que vai acabar em 2020 e o clube está na final. Nós respeitamos muito o Caxias, como respeitamos qualquer adversário. Mas minha equipe vai jogar para ganhar.”

Antes da viagem, o Grêmio recebeu os resultados de 78 testes “RT-PCR” para detecção de coronavírus, realizados em parceria com a FGF (Federação Gaúcha de Futebol). Todos os resultados foram negativos.