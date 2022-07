Porto Alegre Bota-Fora atende parte de oito bairros de Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Bota-Fora oportuniza que os cidadãos façam o descarte correto de materiais e resíduos, que poderiam formar focos irregulares de lixo. Foto: Luciano Lanes/PMPA O Bota-Fora oportuniza que os cidadãos façam o descarte correto de materiais e resíduos, que poderiam formar focos irregulares de lixo. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O projeto Bota-Fora, promovido pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), realiza o serviço nas comunidades de segunda-feira (1°) a quinta-feira (4), atendendo 12 locais em Porto Alegre. O primeiro ciclo do projeto recolheu 396,89 toneladas de resíduos em 217 comunidades. A ação ocorre a partir das 8h.

A iniciativa surgiu de ações semelhantes promovidas esporadicamente pelo DMLU e tornou-se uma atividade permanente, que tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares. Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos.

A recomendação aos moradores dos locais atendidos é que os materiais sejam disponibilizados em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30mindo dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

“O Bota-Fora oportuniza que os cidadãos façam o descarte correto de materiais e resíduos, que poderiam formar focos irregulares de lixo. Seguiremos vigilantes e fiscalizadores dos serviços prestados à população, com o foco na zeladoria da cidade”, ressalta o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

O diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, enfatiza a disposição correta de resíduos, lembrando o compromisso social da população. “O cidadão é peça chave no combate ao descarte irregular. Se cada um tiver a consciência de que todos os materiais têm um lugar apropriado para serem entregues, e que possuem valor financeiro se encaminhados para reciclagem ou reaproveitamento, poderemos construir um futuro melhor para nossa cidade e contribuir até mesmo com a geração de renda de quem vive da triagem dos resíduos.”

Programação

Segunda-feira (1º): Orfanotrófio 1 (Santa Tereza), Jardim Europa (Santa Tereza), Barracão (Santa Tereza), Cruz Alta (Nonoai);

Terça-feira (2): Francisca (Lageado);

Quarta-feira (3): Santana 1 e 2 (Mário Quintana), Mirim (Mário Quintana), Davi Canabarro (Jardim Leopoldina), Pinheirinho (Lomba do Pinheiro);

Quinta-feira (4): Planetário (Cidade Baixa), Chácara das Peras (Lomba do Pinheiro), Lami Parada 21 (Lami).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre