Saúde Fabricante do protetor solar faz recall nos Estados Unidos após identificar agente cancerígeno

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Os lotes recolhidos têm datas de validade de dezembro de 2022, fevereiro de 2023 ou abril de 2024. Foto: Reprodução Os lotes recolhidos têm datas de validade de dezembro de 2022, fevereiro de 2023 ou abril de 2024. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Alguns lotes de uma marca popular estão sendo voluntariamente recolhidos porque podem conter um agente cancerígeno. Uma análise interna do Banana Boat Hair & Scalp Sunscreen Spray SPF 30 descobriu que algumas amostras continham traços de benzeno, que é classificado como cancerígeno humano.

A Edgewell Personal Care Co., fabricante dos produtos Banana Boat, está emitindo um recall nacional de três lotes do spray protetor solar.

Os lotes recolhidos têm datas de validade de dezembro de 2022, fevereiro de 2023 ou abril de 2024.

Ao anunciar o recall, a empresa que, embora o benzeno não seja um ingrediente dos produtos Banana Boat, “níveis inesperados” do carcinógeno foram encontrados no propulsor do spray.

A Edgewell Personal Care Company disse que os consumidores devem descartar o produto afetado e receberão reembolsos.

Importância do protetor

Engana-se quem acha que o protetor solar deve ser passado apenas na hora de sair de casa. O ideal é aplicar o protetor ao menos 30 minutos antes da exposição ao sol.

Deve-se reaplicar o protetor solar várias vezes ao dia caso a pessoa fique muito tempo exposta ao sol, principalmente após nadar ou banhar-se, secar-se com toalha ou sudorese intensa.

O que é FPS

Em toda embalagem de protetor solar consta um número, que é referente ao Fator de Proteção Solar, o FPS.

Quanto maior o número, mais protegida a pessoa fica contra a radiação solar UVA e UVB. E o fator, vale ressaltar, não está relacionado ao tempo que a pessoa fica exposta ao sol. Por isso é preciso sempre repor o protetor.

Como escolher o FPS

Há vários fatores que influenciam nesta escolha, como a cor da pele da pessoa. Quem tem a pele mais clara necessita de um protetor com FPS mais alto.

Para o ano todo

Os raios solares são os principais vilões dos sinais do envelhecimento precoce em nossa pele. E o cuidado com ela deve ser constante, não apenas no verão.

Apesar de essa ser uma época em que os cuidados com a pele devem ser redobrados, também é preciso estar atentos durante todo o ano, protegendo a pele do sol, mesmo em dias que não estão tão quentes.

