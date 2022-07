Esporte Fórmula 1: Verstappen vence na Hungria e segue líder da temporada

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

A chuva forte do sábado não prejudicou a pista neste domingo. Foto: Reprodução/Twitter F1 A chuva forte do sábado não prejudicou a pista neste domingo. (Foto: Reprodução/Twitter F1) Foto: Reprodução/Twitter F1

A chuva e o vento forte do sábado não atrapalharam o espetáculo no GP da Hungria neste domingo (31). Max Verstappen venceu depois de largar em décimo e ainda rodar, sozinho. Lewis Hamilton foi da sétima para a segunda colocação, fazendo também uma corrida de recuperação. Seu companheiro de equipe, George Russell começou na pole position, perdeu duas posições e, sem ritmo contra as Ferraris, ainda terminou na terceira colocação.

O holandês, líder do Mundial, abre 80 pontos na tabela com este resultado no Circuito de Hungaroring, já que o vice-líder Charles Leclerc terminou em sexto após parar três vezes no box em uma série de erros de estratégia da Ferrari, que ainda perdeu Carlos Sainz no top 3.

Contando ainda com uma boa antecipação da RBR em suas convocações aos boxes, Verstappen ainda conquistou a oitava vitória da temporada em 2022. Com 28 triunfos na carreira, ele passa o tricampeão Jackie Stewart e se torna o oitavo maior vencedor de todos os tempos. Hamilton fez o quinto pódio consecutivo, chegando mais uma vez em segundo lugar.

Com o quinto pódio de 2022, Russell superou Sainz no campeonato de pilotos e está na quarta colocação, com 158 pontos – dois a mais que o espanhol. Já a RBR segue na liderança do mundial de construtores com quase 100 tentos de vantagem para a Ferrari: 431 contra 334. A Mercedes vem logo atrás, com 304.

O holandês da RBR chegou a rodar sozinho na volta 42 logo depois de superar Leclerc na briga pelo terceiro lugar. O erro devolveu a colocação de bandeja para o monegasco, mas o atual campeão da F1 conseguiu fazer mais uma vez a manobra que o resgatou para o caminho da vitória logo em seguida.

A corrida foi paralisada na volta 68 com a quebra de Valtteri Bottas, momento em que a chuva voltou ao Circuito de Hungaroring com força, mas o safety car virtual não atrapalhou o desfecho da disputa.

Férias

A F1 entra de férias a partir desta segunda-feira e retorna em 28 de agosto com o GP da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, a 14ª etapa do campeonato. Restam nove corridas para o fim da temporada.

