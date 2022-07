Política MDB decide apoiar Eduardo Leite para governador do Rio Grande do Sul; Gabriel Souza será o vice na chapa

Por Pedro Marques | 31 de julho de 2022

"Ele participou ativamente desta agenda. Agora, poderemos fazer novas reformas para melhorar ainda mais a performance da máquina pública", defendeu Leite.

A Convenção Estadual do MDB gaúcho aprovou neste domingo (31), por 239 votos favoráveis, o indicativo do diretório nacional de o partido selar aliança com o PSDB para a disputa ao Palácio Piratini nas eleições de 2022. Ainda foram registrados 212 votos pela candidatura própria, 18 nulos e 4 brancos, contabilizando um total 473 votos, o que representa adesão de 72% dos convencionais. O evento ocorreu no Auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Estado.

A indicação do deputado Gabriel Souza para a candidatura de vice-governador na chapa encabeçada por Eduardo Leite deverá ser formalizada nos próximos dias pela Executiva Estadual, que tem como prerrogativa complementar as candidaturas referendadas pela Convenção, bem como ampliar a coligação.

“Temos que estar juntos e unidos. É a unidade o que mais importa”, afirmou Gabriel Souza. Fazendo um retrospecto de suas viagens pelo Rio Grande do Sul, com mais de 100 municípios em quatro meses, Gabriel contou um pouco do que foi essa experiência e também falou sobre a responsabilidade do partido com o Estado. “Fazemos política para melhorar a vida das pessoas. E o MDB tem esse compromisso”, garantiu.

Eduardo Leite

Para Eduardo Leite, o MDB demonstra, “mais uma vez, o tamanho de sua grandeza”. “Um partido que pensa na união e no fortalecimento do centro democrático. Não serão coadjuvantes, serão protagonistas do que vamos fazer juntos pelo Estado”, disse o ex-governador.

O candidato tucano enalteceu ainda o papel de Gabriel nas transformações do Estado, quando foi líder do Governo Sartori e presidente da Assembleia Legislativa. “Ele participou ativamente desta agenda. Agora, poderemos fazer novas reformas para melhorar ainda mais a performance da máquina pública. A evolução da evolução”, defendeu Leite. “Será um grande orgulho trilhar este caminho ao lado de Gabriel”, complementou. (Pedro Marques)

