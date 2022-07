Política Convenção confirma Edegar Pretto como candidato do PT para governador do Estado

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Edegar Pretto destacou que o Estado precisa gerar oportunidades para as pessoas.

O PT, em convenção partidária neste domingo (31), formalizou formalizou a candidatura de Edegar Pretto (PT) para o governo do Estado e Pedro Ruas (PSOL) como vice. No encontro, também foi confirmado o nome do ex-governador Olívio Dutra para o Senado, posição que será compartilhada com dois suplentes, um deles é Roberto Robaina (PSOL).

O ato de homologação das candidaturas foi realizado pelo presidente da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), deputado Paulo Pimenta, acompanhado dos presidentes dos partidos aliados e Luciana Genro, presidente da Federação PSOL/Rede Sustentabilidade.

Edegar Pretto destacou que o Estado precisa gerar oportunidades para as pessoas, e que é inadmissível que um território tão fértil e conhecido pela pujante produção de alimentos tenha tantas famílias passando fome. Ainda sobre a falta de alimentos para os que mais precisam, citou como exemplo o sucesso do programa Fome Zero, do governo Lula, e o Família Cidadã, da gestão de Olívio Dutra.

“Eu tenho andado muito, e por todos os lugares eu ouço e vejo que as pessoas não querem esmolas, elas querem oportunidades. Se eu tiver a honra de ser governador, nós seremos o governo da oportunidade. Não vamos admitir que pais e mães durmam sem saber se terão comida para os seus filhos no dia seguinte”, salientou Pretto.

O vereador e pré-candidato a vice-governador, Pedro Ruas, criticou duramente as isenções que retiram dinheiro do Estado e impedem investimentos em serviços essenciais como educação e moradia popular, por meio do aluguel social.

