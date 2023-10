Esporte Botafogo anuncia demissão de Bruno Lage

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Lage comandou o Botafogo em 16 partidas, com 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Foto: Vitor Silva/Botafogo Lage comandou o Botafogo em 16 partidas, com 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. (Foto: Vitor Silva/Botafogo) Foto: Vitor Silva/Botafogo

Bruno Lage não é mais o técnico do Botafogo. O português teve a demissão confirmada nessa terça-feira (3), após o empate em 1 a 1 com o Goiás, pela 25ª rodada do Brasileirão. O clube anunciou que Lucio Flavio e Joel Carli (como assistente técnico) assumem interinamente.

Apesar de seguir na liderança do campeonato, Lage entrou em rota de colisão com a torcida e parte do elenco nas últimas semanas, o que se agravou na partida da última segunda-feira, com a opção por deixar o artilheiro Tiquinho Soares no banco de reservas.

Anunciado em julho, dez dias após a saída de Luís Castro, Lage comandou o Botafogo em 16 partidas, com 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 46%. Com ele, o clube carioca foi eliminado da Copa Sul-Americana.

Entre Castro e Lage, Cláudio Caçapa assumiu interinamente e venceu os três jogos pelos quais esteve à frente do time. O ex-zagueiro, atualmente, comanda o Molenbeek, da Bélgica, que também pertence a John Textor.

No Campeonato Brasileiro, o Botafogo lidera a tabela com sete pontos de diferença em relação ao segundo colocado, o Red Bull Bragantino.

Leia a nota oficial do Botafogo

“O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal.

O Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisa alvinegra e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do Clube a Bruno e a toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados ao Glorioso ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios.

Como família, o Botafogo vai buscar no momento soluções dentro de casa. O Clube segue com confiança inabalável e firme no propósito da temporada com o suporte incansável de uma legião de alvinegros apaixonados.

Lucio Flavio e Joel Carli (na função de assistente técnico) assumem interinamente o comando do time a partir desta quarta (4) na preparação para a partida de domingo, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.”

