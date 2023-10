Economia Dia das Crianças deve movimentar R$ 245 milhões no comércio de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

O valor médio dos presentes será de R$ 189,47, conforme pesquisa do Sindilojas Porto Alegre

O Dia das Crianças deste ano deve movimentar R$ 245 milhões no comércio de Porto Alegre, de acordo com uma pesquisa do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio) da Capital sobre a intenção de compras para a data.

Entre as crianças mais citadas pelos entrevistados para receber presentes, estão os filhos, com 43,1%, seguido pelos netos (29,4%) e afilhados (20,3%). Sobre como os consumidores pretendem presentear, a lista revela que brinquedos (57,7%), roupas (42%) e calçados (13,1%) têm a preferência. Um ponto curioso foi o crescimento do passeio como uma forma de presente, mencionado por 5,7% dos entrevistados.

Em relação aos diferenciais para a escolha dos presentes, segundo o levantamento, o preço do item lidera a lista dos mais citados, com 61,4%. Na sequência, vem a qualidade do produto, com 48%, seguida por conhecer o gosto da pessoa, com 47,7%, e saber o que o presenteado deseja, com 32,3%. O tíquete médio neste ano deve ficar em R$ 189,47.

Conforme a pesquisa, as lojas de rua lideram, com 63,3%, os locais onde os consumidores pretendem fazer as compras, seguidas por lojas de shoppings (42,9%) e e-commerce (25,7%). A escolha pelo comércio local para efetuar as compras chega a 82,9%.

A maioria dos consumidores (38,3%) pagará as compras à vista, em dinheiro. As opções cartão de crédito parcelado (32,6%), à vista no débito (18%) e Pix (14,9%) aparecem na sequência.

“Ainda em fase de retomada do comércio varejista, essa expectativa de R$ 245 milhões dá esperança de um aquecimento no setor, gerando contratações”, comentou o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

Veja mais dados da pesquisa:

Pretende comprar o presente do Dia das Crianças no mesmo local do ano passado?

Não: 67%

Sim: 14,6%

Vai comprar de forma on-line o presente? Por qual canal?

App da loja: 65,9%

Site da loja: 54,9%

Instagram: 17,6%

Perfil dos respondentes:

Feminino: 53%

Masculino: 47%

