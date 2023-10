Política Câmara dos Deputados aprova projeto que amplia uso de bem como garantia em mais de um empréstimo

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

A proposta, que agora segue para sanção presidencial, trata das condições exigidas para realização de penhoras. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados A proposta, que agora segue para sanção presidencial, trata das condições exigidas para realização de penhoras. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados) Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira (3) o projeto conhecido como “Marco Legal das Garantias”, que muda as regras para o uso de bens, como imóveis ou veículos, como garantia para empréstimos.

O texto já tinha sido aprovado pelos deputados em junho do ano passado, mas retornou para uma segunda análise após mudanças feitas pelo Senado. De acordo com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), o texto aprovado na Câmara “está bem-arrumado” e foi acordado com o governo.

A proposta, que agora segue para sanção presidencial, trata das condições exigidas para realização de penhora, hipoteca ou em caso de transferência de imóvel para pagamento de dívida (alienação fiduciária). A equipe econômica do governo avalia que medidas vão estimular o mercado de crédito.

De acordo com o texto aprovado, um mesmo bem pode ser usado como garantia em mais de um pedido de empréstimo.

Como é hoje: um imóvel de R$ 200 mil, por exemplo, só pode ser usado como garantia para uma única operação de crédito até a quitação do valor – ainda que a dívida seja de valor menor, como de R$ 50 mil.

Como sugere o projeto: agora, os R$ 150 mil restantes do bem também poderão servir como garantia em outros empréstimos.

No caso de uso de veículos como garantia, o texto permite a tomada dos veículos sem recorrer à Justiça, em caso de inadimplência. O procedimento extrajudicial pode ser tanto em cartórios quanto nos departamentos de trânsito locais.

O relator do projeto na Câmara, João Maia (PL-RN), acolheu uma mudança feita pelo Senado para retirar a criação das Instituições Gestoras de Garantias (IGGs), entidades privadas que seriam responsáveis pela gestão e operacionalização de garantias.

2023-10-04