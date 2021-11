Mesmo com o título garantido, o Botafogo só receberá a taça no próximo domingo (28). (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo fez o suficiente para confirmar o título da Série B na vitória sobre o Brasil de Pelotas. Com um gol de Diego Gonçalves, o Fogão soube administrar a partida e confirmar o resultado que garante a conquista da competição. Sob forte calor e em um gramado longe das melhores condições, a partida foi mais brigada do que jogada. Mas o objetivo da equipe de Enderson Moreira foi alcançado.

A vitória levou o Botafogo aos 69 pontos, líder e com o título antecipado de campeão da Série B. O Brasil, último colocado, termina a 37ª rodada com 23 pontos.

Mesmo com o título garantido, o Botafogo só receberá a taça no próximo domingo (28). A CBF irá realizar a cerimônia de entrega do troféu do título da Série B no estádio Nilton Santos, após a partida contra o Guarani.

“Visitas”

O jogo teve que ser parado por conta de visitas inusitadas no gramado. No primeiro tempo, o árbitro parou o jogo para que pudessem retirar filhotes de Quero-Queros do campo. Na segunda etapa, durante parada para atendimento médico, um enxame de abelhas também passou pelo gramado do Bento Freitas. Os jogadores se jogaram no chão para fugir do “ataque”.

Primeiro tempo

Mesmo fora de casa, o Botafogo tomou conta das ações da partida desde o início. A equipe de Enderson Moreira criava, mas a condição ruim do gramado atrapalhou o trabalho de troca de passes do time carioca.

O Xavante tentava atacar em lançamentos longos para Erison brigar com a defesa. Mas em cobrança de falta na área do time gaúcho, Navarro ajeitou para Diego Gonçalves finalizar sem chances para o goleiro. Mesmo em desvantagem, a equipe gaúcha não encontrou forças para atacar o adversário.

Segundo tempo

Com a vantagem no placar, e na vantagem pelo título, o Botafogo passou a jogar com mais cuidados defensivos. O Brasil tentou encontrar o gol de empate, mas não conseguiu superar o sistema defensivo do adversário. O Xavante ficou em vantagem numérica após a expulsão de Barreto, mas o Fogão soube administrar o resultado e confirmou a vitória do título antecipado.

O Botafogo recebe o Guarani no Nilton Santos, às 16h do próximo domingo (28), na última rodada da Série B. O Brasil de Pelotas encerra sua participação no Rei Pelé, também às 16h no mesmo dia, contra o CSA.