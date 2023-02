Saúde Botox: Anvisa emite alerta sobre produtos falsificados; saiba identificar

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

O medicamento original possui um selo na embalagem secundária, que não está presente no produto falsificado. Foto: Divulgação/Anvisa O medicamento original possui um selo na embalagem secundária, que não está presente no produto falsificado. (Foto: Divulgação/Anvisa) Foto: Divulgação/Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre a identificação de lotes de toxina botulínica falsificada. Os casos foram detectados em levas de dois produtos: o Botox® 100U e o Dysport® 300U.

No caso do Botox, a Allergan Produtos Farmacêuticas, responsável pelo produto, informou à agência, foram detectados dois produtos falsificados no lote C7654C3F. Porém há também unidades originais. Portanto, é preciso atentar-se a alguns detalhes para identificar se é o caso de uma falsificação.

Em caso de dúvidas, a Anvisa recomenda que a farmacêutica seja contatada. Para os itens falsificados, a agência determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso do produto.

O medicamento original possui um selo na embalagem secundária, que não está presente no produto falsificado.

Dysport

No caso do Dysport, a farmacêutica responsável, Beaufour Ipsen, comunicou à Anvisa que não reconhece o lote L25049. Portanto, todos os produtos identificados com o código não são originais. A agência determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso do produto.

Cabelo

Em janeiro, a Anvisa publicou três resoluções que determinam interdição cautelar, suspensão ou proibição de fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de pomadas capilares para modelar tranças.

Interdição cautelar

A medida visa proteger a saúde da população em caso de risco à saúde e permanece vigente enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências requeridas para investigação mais aprofundada do caso.

– Pomada Capilar Condicionante Modeladora Fixadora Studio Hair Tranças – Muriel, da empresa Beauty Lab do Brasil Ltda.

– Pomada Capilar Condicionante Modeladora Fixadora Studio Hair Onduladas – Muriel, da empresa Beauty Lab do Brasil Ltda.

– Pomada Modeladora Fixadora Studio Hair Tranças – Muriel, da empresa Beauty Lab do Brasil Ltda.

– Pomada Capilar Condicionante Modeladora Studio Hair Extra Forte – Muriel, da empresa Beauty Lab do Brasil Ltda.

– Pomada Capilar Incolor Elfa, da empresa Exat Bel Indústria e Comércio de Cosméticos LTDA ME.

