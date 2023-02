Saúde Saiba quais os limites para o cafezinho

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo especialistas, o ideal é consumir até 4 xícaras de café coado no dia. Foto: Reprodução Segundo especialistas, o ideal é consumir até 4 xícaras de café coado no dia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Qual é a linha que separa os benefícios do café de eventuais efeitos prejudiciais sobre a nossa saúde? “Recentes estudos já demonstraram que o café é capaz de proteger a saúde do coração e prevenir doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson”, aponta a médica Cíntia Cercato, endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Por outro lado, abusar do café pode causar arritmia, agitação, irritabilidade, nervosismo e insônia. Em gestantes, o consumo acima da quantidade segura pode causar atraso na formação cerebral do feto.

Um estudo da USP divulgado na revista “Clinical Nutrition” em julho de 2019 também concluiu que o consumo acima de 3 xícaras (720 ml) de café pode causar pressão alta em pessoas predispostas a desenvolver hipertensão. A dose vai variar conforme a constituição da pessoa.

Quantidade segura

A endocrinologista Cercato afirma que não há problema tomar café todos os dias, mas alerta, citando a European Food Safe Authority, que a dose diária de cafeína depende de cada pessoa:

– Adulto saudável com cerca de 70 kg: de 300 a 400 miligramas de cafeína (o equivalente a 4 xícaras de café coado).

– Crianças (a partir de 2 anos) e adolescentes: 100 miligramas de cafeína (cerca de 1 xícara coado).

– Gestantes e lactantes: 200 miligramas de cafeína (cerca de 2 xícaras coado).

– Sensíveis à cafeína: de 100 a 200 miligramas de cafeína.

O café expresso tem o triplo de cafeína que o coado. Para fazer o cálculo de quantas xícaras tomar, deve-se considerar que:

– 125 ml (meia xícara) de café coado tem 85 mg de cafeína.

– Apenas 30 ml de café expresso tem 60 mg de cafeína.

Vale lembrar que a cafeína está presente no cacau, no guaraná e em alguns chás. Por isso, não deve ser contabilizada somente a cafeína do café, mas de tudo o que consumimos no dia (por exemplo: chocolate, achocolatado, refrigerante à base de guaraná ou cola, chá etc).

Quem deve maneirar

Além de grávidas, sensíveis à cafeína e crianças e adolescentes, Cercato alerta que devem consumir café com moderação os cardiopatas e as pessoas que fazem uso de suplementos de academia, produtos ricos em cafeína.

“O café não é proibido aos cardiopatas, mas eles devem fazer uso moderado para não sentirem seus efeitos colaterais, como a arritmia”, explica a endocrinologista do HC da USP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/saiba-quais-os-limites-para-o-cafezinho/

Saiba quais os limites para o cafezinho