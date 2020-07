Esporte Bottas vence disputa interna da Mercedes e garante a pole na Áustria

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Valtteri Bottas superou Lewis Hamilton na final da qualificação na Áustria. Foto: Mercedes Valtteri Bottas superou Lewis Hamilton na final da qualificação na Áustria. (Foto: Mercedes) Foto: Mercedes

Valtteri Bottas superou seu companheiro de equipe Lewis Hamilton em um final emocionante da qualificação na Áustria. O finlandês fez o novo recorde do Red Bull Ring ao marcar 1:02.939s em sua penúltima tentativa no Q1.

A Mercedes dominou os treinos sempre com Hamilton à frente de Bottas, mas quando realmente valia, Bottas conseguiu uma volta impressionante e garantiu a primeira pole position da temporada que marca o aniversário de 70 anos da F1.

A Red Bull, discreta durante os treinos livres, vai largar em terceiro com Max Verstappen. Apesar da boa posição, o holandês terminou mais de meio segundo atrás das Mercedes.

Surpresa positiva durante todo o final de semana, a McLaren vai largar com sua dupla de pilotos entre os 10 melhores. Lando Norris conseguiu uma impressionante quarta posição, enquanto Carlos Sainz, que assumirá a vaga de Sebastian Vettel na Ferrari em 2021, largar em oitavo.

O outro destaque do fim de semana, a Racing Point larga na sexta posição com Sérgio Perez e com Lance Stroll na nona posição. A equipe foi acusada de copiar o Mercedes W10 em seu carro da temporada, o RP20.

Foi uma grande decepção para os fãs da Ferrari quando o Q2 terminou. Charles Leclerc e Sebastian Vettel corriam riscos de eliminação e, quando Alexander Albon cruzou a linha de chegada com sua Red Bull nos segundos finais, o tetracampeão mundial se viu de fora da disputa pela pole. Leclerc, mesmo que susto, passou para o Q1 e vai largar em sétimo.

Junto com Vettel, Pierre Gasly e Daniil Kvyat, a dupla de pilotos da AlphaTauri, além de Esteban Ocon (Renault) foram também eliminados no Q2.

No Q1, Williams, Alfa Romeo e Haas tiveram seus pilotos eliminados. George Russell foi o 17º superando as duas Alfa Romeo, de Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, mas não foi o suficiente para ficar à frente das Haas. Enquanto Kevin Magnussen também foi eliminado na primeira fase da qualificação, Romain Grosjean foi o último colocado no Q2. Nicholas Latifi vai largar na última posição.

O Grande Prêmio da Áustria 2020 de Fórmula 1 acontece neste domingo (5), às 10h (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP da Áustria 2020 de F1:

1) Valtteri Bottas (Mercedes), 1:02.939

2) Lewis Hamilton (Mercedes), 1:02.951

3) Max Verstappen (Red Bull/Honda), 1:03.477

4) Lando Norris (McLaren/Renault), 1:03.626

5) Alexander Albon (Red Bull/Honda), 1:03.868

6) Sergio Pérez (Racing Point/Mercedes), 1:03.868

7) Charles Leclerc (Ferrari), 1:03.923

8) Carlos Sainz Jr. (McLaren/Renault), 1:03.971

9) Lance Stroll (Racing Point/Mercedes), 1:04.029

10) Daniel Ricciardo (Renault), 1:04.239

11) Sebastian Vettel (Ferrari), 1:04.206

12) Pierre Gasly (AlphaTauri/Honda), 1:04.305

13) Daniil Kvyat (AlphaTauri/Honda), 1:04.431

14) Esteban Ocon (Renault), 1:04.643

15) Romain Grosjean (Haas/Ferrari), 1:04.691

16) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1:05.164

17) George Russell (Williams/Mercedes), 1:05.167

18) A.Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari), 1:05.175

19) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/Ferrari), 1:05.224

20) Nicholas Latifi (Williams/Mercedes), 1:05.757

