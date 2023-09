Saúde Botulismo: como evitar contaminação de conservas de alimentos

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

Conservas vegetais em geral podem estar contaminadas com a toxina do botulismo. (Foto: Freepik)

O botulismo é uma doença grave e não contagiosa provocada por uma bactéria encontrada no ambiente – no solo, na água não tratada e nas plantas. Ao fazer uma conserva, a bactéria que pode estar no alimento é exposta a altas temperaturas e, nesse caso, solta esporos muito resistentes para se proteger. Esses esporos são tóxicos e provocam a doença quando ingeridos.

Embora o botulismo seja uma doença rara, ela pode levar a um grave quadro de envenenamento e morte por paralisia do sistema respiratório. Mas, se for tratada corretamente, a doença tem cura e não deixa sequelas.

Veja os principais sintomas do botulismo:

– dores de cabeça;

– náuseas;

– vômitos;

– dificuldade para respirar;

– tontura;

– sonolência.

O botulismo alimentar ocorre por ingestão de toxinas em alimentos contaminados e que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Os alimentos mais comumente envolvidos são: conservas vegetais, principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi); produtos cárneos cozidos, curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura – “carne de lata”); pescados defumados, salgados e fermentados; queijos e pasta de queijos e, raramente, em alimentos enlatados industrializados. O período de incubação (entre a contaminação e o início dos sintomas) pode variar de 2 horas a 10 dias, com média de 12 a 36 horas. Quanto maior a concentração de toxina no alimento ingerido, menor o período de incubação.

Também há outros dois tipos de manifestação da doença: o botulismo intestinal ou por ferimentos.

No caso do botulismo intestinal, os esporos contidos em alimentos contaminados se fixam e multiplicam no intestino, onde ocorre a produção e absorção de toxina. Em adultos, são descritos alguns fatores de risco, como cirurgias intestinais, Doença de Crohn e/ou uso de antibióticos por tempo prolongado, que levaria à alteração da flora intestinal. Não se sabe o período de incubação deste tipo da doença porque é impossível saber o momento da ingestão dos esporos.

Já na manifestação por ferimentos, uma das formas mais raras, as principais portas de entrada para os esporos são úlceras crônicas com tecido necrótico, fissuras, esmagamento de membros, ferimentos em áreas profundas mal vascularizadas ou, ainda, aqueles produzidos por agulhas em usuários de drogas injetáveis e lesões nasais ou sinusais, em usuários de drogas inalatórias. O período de incubação pode variar de 4 a 21 dias, com média de 7 dias.

Como prevenir

A melhor prevenção está nos cuidados com o consumo, distribuição e comercialização de alimentos, além, é claro, da higiene na hora de limpar os alimentos e as mãos.

Toda atenção é pouca, por isso adote algumas medidas para evitar a contaminação pela bactéria causadora do botulismo.

Tratamento

Paciente com botulismo exige internação hospitalar para terapia de suporte e controle das complicações, especialmente dos problemas respiratórios, que podem ser letais.

