Aplicativos de mensagem, como WhatsApp, oferecem criptografia assimétrica (Foto: Reprodução)

A criptografia de ponta-a-ponta é uma ferramenta que ajuda a proteger os dados do usuário. No WhatsApp, ela garante a segurança no envio de mensagens de texto, fotos e vídeos. Famosa por sua eficiência, a ferramenta foi adotada por outros aplicativos, o que possibilita a escolha entre opções como o Telegram, que permite bate-papos em grupo com até 20 mil usuários simultâneos, o Signal, que oferece chamadas de vídeo, mensagens e bate-papo e o Threema, que dispõe de mensagens criptografadas de texto, voz, imagem e vídeo.

Mas essas não são as únicas opções! Conheça melhor a criptografia de ponta-a-ponta e os aplicativos de mensagem que a utilizam nas linhas a seguir.

A criptografia de ponta-a-ponta é usada para garantir a privacidade em aplicativos que zelam pela segurança dos dados do usuário. Por isso, não é uma boa ideia usar plataformas que não possuam proteção criptográfica. Deixar a criptografia de lado pode colocar em risco a confidencialidade das comunicações, permitindo acesso de terceiros a dados pessoais de remetentes e destinatários.

Plataformas com criptografia de ponta-a-ponta:

1. Telegram – O Telegram é um aplicativo que funciona como rede social e permite o compartilhamento de mensagens. Ele permite realizar transmissões que alcançam milhões de seguidores rapidamente. Além disso, os usuários podem incluir o número de telefone para enviar mensagens criptografadas e rápidas via internet, basta habilitar o modo Secret Chat.

No modo Secret Chat, é possível configurar autodestruição de mensagens e compartilhar vídeos e documentos. Mas é importante lembrar que apenas os bate-papos com dois participantes são criptografados de ponta-a-ponta. A criptografia não está ativa por padrão, mas o usuário pode optar pela função.

2. Signal – O Signal Private Messenger apresenta uma solução de mensagens focada na segurança para usuários móveis. A plataforma permite acessar mensagens, chamadas de voz e bate-papo em grupo com criptografia de ponta-a-ponta. A plataforma usa um protocolo de criptografia próprio para garantir a segurança das comunicações.

Entre os recursos do Signal estão encontrar papéis de parede personalizados, adesivos animados, chats com suporte para até 40 participantes, plug-in para o Chrome e muito mais. O protocolo de criptografia do Signal é usado pelo WhatsApp e Facebook Messenger, além de ser recomendado por defensores da privacidade devido à segurança e facilidade de uso.

3. Threema – O Threema é um aplicativo de mensagens com criptografia de ponta-a-ponta e alto nível de segurança. Entre as principais funcionalidades estão mensagens criptografadas de texto, voz, imagem e vídeo. O aplicativo ainda suporta emojis, mensagens em grupo e sistema de pesquisa para feedback, permitindo o compartilhamento de arquivos de até 20MB cada.

Para a proteção de dados, o Threema utiliza a biblioteca de criptografia NaCl, gerando uma chave de ID exclusiva ao iniciar o aplicativo, permitindo uso anônimo. Além disso, é possível associar a conta a um e-mail ou número de telefone para facilitar a conexão com outros usuários.

4. Viber – O Viber tem recursos semelhantes aos do Telegram com adesivos e comunidades. Apostando em recursos modernos, o aplicativo introduziu filtros de realidade aumentada para melhorar selfies e um conjunto de recursos, incluindo mensagens de texto, voz e grupo, vinculados ao número de telefone e bate-papos secretos autodestrutivos.

Assim como seus concorrentes, o Viber oferece criptografia de ponta-a-ponta em todas as plataformas. Você pode identificar o nível de segurança da conversa no Viber de acordo com a cor do cadeado. Quando está na cor cinza, significa que a mensagem é criptografada, na cor verde é criptografada com contato confiável e na cor vermelha mostra um problema de chave.

5. Line – A plataforma Line foi criada após o terremoto e tsunami de Tōhoku, em 2011, no Japão. Inicialmente desenvolvida para os funcionários da empresa de internet Naver, o aplicativo se tornou popular no país e em toda a Ásia devido à interrupção das comunicações após o desastre.

Quanto às suas funcionalidades, a plataforma Line oferece mensagens padrão, chamadas de voz e vídeo, compartilhamento de arquivos, adesivos virtuais, emojis animados, jogos e até pedidos de táxi. A atração principal fica a cargo da criptografia de ponta-a-ponta, que deve ser ativada pelo usuário. O registro no aplicativo é feito com número de telefone ou login do Facebook.

6. Google Messages – Mensagens do Google é um aplicativo de bate-papo privado instalado de forma padrão em telefones Android. Ele usa o protocolo RCS (Rich Communication Services) por padrão, que é mais seguro que SMS, e oferece recursos como pagamentos, compartilhamento de arquivos e fotos em alta resolução, compartilhamento de localização, videochamadas e outros recursos. A criptografia de ponta-a-ponta proporciona maior segurança e está sempre em evolução devido ao sistema de código aberto. Além disso, a plataforma também ser acessada por meio de um navegador da web.

