Notas Brasil Bovespa fecha em queda

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira (31), com o ambiente ainda avesso a risco em razão das dúvidas relacionadas ao surto de coronavírus que começou na China, mas já se espalhou por 18 países. O Ibovespa encerrou o dia em baixa de 1,53%, aos 113.760 pontos, no patamar mais baixo do ano.

