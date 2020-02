Notas Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 70 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

O concurso 2.230 da Mega-Sena pode pagar R$ 70 milhões neste sábado (01). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas agências lotéricas ou pela internet. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.229 da Mega-Sena realizado na noite de quarta-feira (29) em São Paulo (SP). Veja as dezenas sorteadas: 06 – 11 – 29 – 40 – 41 – 58.

