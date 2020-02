Notas Brasil Eleitora que jogou urna no chão prestará serviço comunitário

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná condenou uma professora a pagar prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, além de prestar serviços à comunidade. Nas eleições presidenciais de 2018, a eleitora arrancou um aparelho da tomada e o atirou no chão. A mulher ainda sujou uma segunda urna com sangue.

