Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Nesta terça-feira, o principal índice da bolsa subiu 1,07%, a 120.014 pontos. Foto: Reprodução Nesta terça-feira, o principal índice da bolsa subiu 1,07%, a 120.014 pontos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta terça-feira (29), de olho no anúncio da troca de comando na Petrobras e nos avanços nas negociações entre Rússia e Ucrânia, que ajudam a derrubar os preços internacionais do petróleo.

O Ibovespa subiu 1,07%, a 120.014 pontos. É a maior pontuação do índice desde 27 de agosto (120.667 pontos). Veja mais cotações.

Na segunda-feira, a bolsa fechou em queda de 0,29%, a 118.738 pontos. Com o resultado, a bolsa acumulou alta de de 4,95% no mês e de 13,28% no ano.

Já o dólar é fechou em leve queda, aos R$ 4,75.

O que está mexendo com os mercados?

Por aqui, os mercados receberam bem o anúncio da troca de comando na Petrobras. Na noite de segunda-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o atual presidente, Joaquim Silva e Luna, em meio à disparada dos preços dos combustíveis, impulsionada pelo conflito na Ucrânia e pelas sanções à Rússia.

O indicado para assumir o cargo é o economista Adriano Pires, fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). A mudança, no entanto, precisa ser confirmada pela assembleia geral dos acionistas da empresa, marcada para 13 de abril.

No pregão, a Petrobras teve alta de mais de 2%. A avaliação geral é de que o novo presidente não deve interferir na política de preços da estatal.

No exterior, os preços do petróleo operam em queda nesta terça-feira, com os investidores avaliando positivamente a nova rodada de negociações diretas entre Ucrânia e Rússia.

A Rússia prometeu reduzir suas operações militares em Kiev e na cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, enquanto a Ucrânia propôs adotar a neutralidade, status sob o qual seu país não se juntaria a alianças militares, como a Otan, nem hospedaria bases militares em seu território.

Negociadores de ambos os lados se reúnem em Istambul pela primeira vez para discussões presenciais em quase três semanas, com a Ucrânia buscando um cessar-fogo sem ceder em questões territoriais e de soberania.

