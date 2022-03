Mundo Combate continua nos subúrbios de Kiev após Rússia dizer que reduziria ataques

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Policial patrulha uma área residencial que foi destruída como resultado de um ataque de foguete. Foto: Reprodução Policial patrulha uma área residencial que foi destruída como resultado de um ataque de foguete. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os intensos combates continuaram nos subúrbios de Kiev, capital da Ucrânia, na tarde de terça-feira (29), especialmente no noroeste e nordeste da cidade, apesar do anúncio de autoridades ucranianas e russas de que Moscou estava retirando algumas unidades da capital e de Chernihiv.

Uma equipe da CNN internacional que visitava uma área residencial perto da linha de frente ( a 5 km de Irpin) na parte leste da capital, ouviu baques altos e frequentes de artilharia entrando e saindo. Vários sistemas de lançamento de foguetes também podem ser ouvidos esporadicamente.

No centro da cidade, sirenes de ataque aéreo e pancadas de artilharia também podiam ser ouvidas com a mesma intensidade e frequência dos dias anteriores.

Em um posto de controle próximo, um membro das forças de Defesa Territorial da Ucrânia, Yuryi Matsarski, disse que os combates não diminuíram nas últimas 24 horas.

“[Houve bombardeios] o tempo todo ontem. Houve muitos bombardeios à noite e também hoje de manhã e agora, à noite”, disse ele. “Até onde eu entendo, nenhum alvo foi atingido aqui em Kiev, então nosso sistema antifoguete está fazendo o seu melhor.”

Moradores disseram suspeitar do anúncio da Rússia de que estava retirando algumas de suas forças da região, acrescentando que Moscou não era confiável.

A Rússia começou a afastar um número muito pequeno de tropas de posições ao redor da capital da Ucrânia, Kiev, disse o Pentágono nesta terça-feira, acrescentando que se trata de mais um reposicionamento do que uma retratação ou retirada da guerra.

“Houve algum movimento de algumas unidades russas para longe de Kiev nos últimos dias? Sim, achamos que sim. Números pequenos”, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em entrevista coletiva.

“Mas acreditamos que este é um reposicionamento, não uma retirada real, e que todos devemos estar preparados para assistir a uma grande ofensiva contra outras áreas da Ucrânia. Isso não significa que a ameaça a Kiev acabou.”

Rússia diz que reduzirá drasticamente atividade militar em Kiev

A Rússia disse que decidiu cortar drasticamente sua atividade militar focada em Kiev e Chernihiv na Ucrânia, segundo seu vice-ministro da Defesa nesta terça-feira (29).

O anúncio aconteceu após conversas entre equipes de negociação russas e ucranianas em Istambul. A Rússia estaria começando a retirar algumas forças, incluindo Grupos Táticos do Batalhão Russo (BTGs) deixando as áreas circundantes ao redor da capital ucraniana.

O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia afirmou anteriormente que “certas unidades” das forças armadas da Rússia estão se retirando das frentes de batalha na capital, Kiev, e da cidade de Chernihiv, no norte.

Rússia diz que promessa de desescalada na Ucrânia não significa cessar-fogo

A promessa da Rússia de reduzir as operações militares em Kiev e no norte da Ucrânia não representa um cessar–fogo, disse nesta terça-feira o principal negociador de Moscou nas conversas de paz com a Ucrânia. Além disso, as negociações sobre um acordo formal com o governo ucraniano “ainda têm um longo caminho a percorrer”.

“Isto não é um cessar–fogo, mas esta é a nossa aspiração, chegar gradualmente a uma desescalada do conflito, pelo menos nestas frentes”, disse Vladimir Medinsky em entrevista à agência de notícias Tass.

O negociador afirmou que a Rússia deu um segundo grande passo de desescalada ao concordar com uma possível reunião entre os presidentes dos dois países assim que um acordo de paz for alcançado. “No entanto, para preparar tal acordo em uma base mutuamente aceitável, ainda temos um longo caminho a percorrer”, finalizou.

