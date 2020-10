Porto Alegre BR-290 terá bloqueio para obras da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Serviços começam na noite desta quinta-feira e terminam na manhã de sexta-feira Foto: Divulgação/CCR Via Sul Serviços começam na noite desta quinta-feira e terminam na manhã de sexta-feira. (Foto: Divulgação/CCR Via Sul) Foto: Divulgação/CCR Via Sul

A BR-290 terá bloqueio na região das ilhas, em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (1º). A ação ocorre devido a obras na altura do km 99 do viaduto que fará a ligação com a nova ponte do Guaíba.

A previsão do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura) é de que, a partir das 20h, o sentido Capital-Interior seja totalmente bloqueado e desviado para uma das pistas no sentido oposto. O trabalho ocorrerá durante toda a madrugada, e o trânsito será liberado às 5h de sexta-feira (02).

A operação contará com auxílio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), e o local estará devidamente sinalizado. Em caso de chuva e ventos fortes, a atividade será adiada.

Os trabalhos estão ocorrendo em ritmo forte na estrutura. O objetivo é encaixar a liberação na previsão anunciada pelo governo federal – o planejamento é fazer a inauguração parcial da travessia em novembro.

