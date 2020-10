Porto Alegre Retorno das aulas em Porto Alegre tem início na próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

A partir de segunda-feira, podem reiniciar educação infantil, 3º ano do ensino médio, ensino profissionalizante e EJA Foto: PMPA/Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (05) estarão autorizadas a reiniciar as aulas a educação infantil, o terceiro ano do ensino médio, o ensino profissionalizante e a EJA (educação de jovens e adultos). A oferta de EJA na rede municipal, ainda que autorizada, deverá ocorrer a partir do dia 19 de outubro.

A Prefeitura de Porto Alegre e o governo do Estado chegaram a um acordo sobre o retorno do período letivo nas escolas, em reunião no Ministério Público Estadual, nessa segunda-feira, 28. A proposta de cronograma e protocolos foi apresentada no dia 14 de setembro.

O secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, declarou que o desafio do processo de retomada das aulas é dar continuidade sem risco de nova interrupção no ano letivo.

“Para que o retorno seja adequado, nos cercamos de conhecimento técnico junto aos profissionais da rede de saúde”, afirma. “A manutenção das aulas foi planejada com a formulação conjunta de protocolos técnicos para adequações nas instituições de ensino e garantia de segurança aos alunos”, diz o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer.

