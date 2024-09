Inter Braian “Café” Aguirre assina contrato com o Inter até dezembro de 2027

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

O lateral direito atuava no Club Atlético Lanús, da Argentina Foto: Inter/Divulgação O lateral direito atuava no Club Atlético Lanús, da Argentina. (Foto: Inter/Divulgação) Foto: Inter/Divulgação

O Inter anunciou oficialmente a contratação do lateral direito Braian “Café” Aguirre, após chegar a um acordo com o Club Atlético Lanús, da Argentina. O jogador assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2027.

O jogador, de 24 anos, foi promovido ao time profissional do Lanús em 2020, onde atuou ao lado do lateral esquerdo Alexandro Bernabei. Durante sua trajetória no Lanús, Aguirre disputou 146 partidas, marcando cinco gols e contribuindo com oito assistências.

“Com 1,75 metro de altura, ‘Café’ Aguirre se destacou por sua versatilidade, mostrando habilidade tanto na defesa quanto no apoio ao ataque. Sua contratação faz parte do processo de qualificação do elenco, trazendo características importantes para o Clube do Povo”, informou o Inter na segunda-feira (2).

