Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Na avaliação de Barroso, a recusa de cumprimento de decisões judiciais e a retirada da representação do X no Brasil são comportamentos inaceitáveis Foto: José Cruz/Agência Brasil Na avaliação de Barroso, a recusa de cumprimento de decisões judiciais e a retirada da representação do X no Brasil são comportamentos inaceitáveis. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, disse que há “politização indevida” no caso da suspensão da rede social X no Brasil. Na avaliação de Barroso, a recusa de cumprimento de decisões judiciais e a retirada da representação do X no Brasil são comportamentos inaceitáveis. Segundo ele, toda plataforma digital precisa ter representação no país em que atua. “A atitude de retirar a representação para não ter que cumprir ordens judiciais e para não ter que observar a legislação brasileira é um comportamento que não seria aceitável em qualquer lugar do mundo. Portanto, não há nada de excepcional, salvo uma politização indevida”, afirmou o presidente do STF na segunda-feira (2), durante uma palestra na USP (Universidade de São Paulo). Também na segunda, antes das declarações de Barroso, a Primeira Turma da Corte referendou, por unanimidade, a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu o X no Brasil. O bloqueio da rede foi determinado na sexta-feira (30).

