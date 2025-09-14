Domingo, 14 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025
O atacante Martin Braithwaite, do Grêmio, foi substituído durante o segundo tempo da derrota para o Mirassol por conta de dores no pé esquerdo. Após o jogo, o clube confirmou que o dinamarquês rompeu o tendão de Aquiles.
“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o atacante Martin Braithwaite sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles na perna esquerda, durante o segundo tempo do último jogo pelo Campeonato Brasileiro. O atleta irá passar por procedimento cirúrgico nos próximos dias”, escreveu o clube em nota oficial.
O próximo compromisso do Grêmio será o clássico com o Inter, no sábado (21), às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O Tricolor também não terá Kannemann, que cumprirá suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.
Derrota contra o Mirassol
O Mirassol não quis saber da reestreia de Arthur com a camisa do Grêmio e venceu o duelo deste sábado (13), na Arena, em Porto Alegre, por 1 a 0. De quebra, os treinados de Rafael Guanaes entraram no G4 do Brasileirão.
Alesson marcou o gol no fim do primeiro tempo, em lance ‘milimétrico’ de possível impedimento — que chegou a ir para análise do VAR.
Com o resultado, o Mirassol chegou a 38 pontos e alcançou a 4ª colocação da Série A — ainda pode ser ultrapassado por Bahia e Botafogo, que jogam na rodada. O Grêmio ficou em 13º lugar com 25 pontos.