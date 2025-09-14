Domingo, 14 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Notícias Prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% e oposição de 43%, diz Datafolha

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Julgamento em que ex-presidente foi condenado elevou crença na detenção. (Foto: Reprodução/AFP)

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e 3 meses pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentar um golpe de Estado e crimes correlatos, é defendida por 50% dos brasileiros. Outros 43% são contra a medida.

O político foi condenado na quinta-feira (11) pela Primeira Turma do Supremo, em um julgamento que havia começado na terça-feira da semana passada. Outros sete réus integrantes do chamado núcleo central da trama golpista também foram considerados culpados.

O Datafolha ouviu 2.005 eleitores na segunda (8) e na terça-feira (9), em meio ao julgamento de Bolsonaro no STF, em 113 cidades do país. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos.

Desde abril, quando o instituto fez pela primeira vez a pergunta a seus entrevistados, há relativa estabilidade na percepção popular da questão. Naquela ocasião, 52% eram a favor da prisão e 42%, contra. Já em julho, houve um empate técnico: 48% a 46%, respectivamente. Agora, a distância voltou a ser retomada.

Em termos de segmentos, os nordestinos são os mais entusiastas da detenção: 62%. Também ficam acima da média na aprovação à prisão as pessoas jovens, com idades de 16 a 24 anos, e os católicos. Ambos os grupos apresentaram índice de 56% de aprovação da prisão.

O que mudou no período foi a crença na execução da pena, um reflexo óbvio da ideia de que a Justiça não chega aos poderosos. Em abril, 52% acreditavam que Bolsonaro iria escapar de ser preso, ante 41% que pensavam o contrário.

O número se manteve estável em julho, 51% a 40%, mas o começo do julgamento na semana passada inverteu o cenário. Pouco antes da condenação que era vista como inevitável, 50% acreditavam que o ex-presidente iria para a cadeia, ante 40% que pensavam o contrário.

A prisão de Bolsonaro, que irá cumprir inicialmente sua pena em regime fechado, será executada após a fase de recursos —há consenso no mundo jurídico e político que eles não terão o condão de livrar o político da cadeia.

Não se sabe ainda para onde o juiz que relatou o caso e executa sua pena, Alexandre de Moraes, irá mandar Bolsonaro. Ele pode ir à Papuda, complexo penitenciário perto de Brasília, a uma unidade de Polícia Federal ou, bem menos provável, do Exército.

Após isso ocorrer, a defesa pode pedir a progressão para a prisão domiciliar, que o ex-presidente já cumpre desde 4 de agosto por determinação do relator do processo, Alexandre de Moraes, por descumprimento de medidas cautelares. As informações são da Folha de S. Paulo. 

tags: em focoPolítica

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Notícias

O que se sabe sobre operação da Polícia Federal que prendeu suspeitos de ataques hacker ao Pix na Caixa Econômica
https://www.osul.com.br/prisao-de-bolsonaro-tem-apoio-de-50-e-oposicao-de-43-diz-datafolha/ Prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% e oposição de 43%, diz Datafolha 2025-09-14
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação nos Estados Unidos
Esporte Goleiro do Santos leva forte pancada na cabeça, fica com “galo” e deixa jogo de ambulância
Brasil Receita Federal testa sistema 150 vezes maior que o PIX para pagar e ressarcir impostos
Esporte Tênis: João Fonseca vence Tsitsipas na Davis e impressiona Djokovic
Últimas Governo dos Estados Unidos ameaça revogar visto de brasileiro que comemorou a morte de Charlie Kirk
Política Bolsonaro deixa hospital após tirar lesões de pele; exame indica anemia
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal flagra carreta com mais de 22 toneladas de excesso de peso na BR-386, em Iraí
Esporte Rebeca Lima bate polonesa e é campeã mundial de boxe na categoria até 60 kg
Esporte Seleção brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei
Brasil Polícia Federal prende oito suspeitos de fraudes bilionárias contra sistema financeiro nacional
Pode te interessar

Brasil O que se sabe sobre operação da Polícia Federal que prendeu suspeitos de ataques hacker ao Pix na Caixa Econômica

Brasil General Augusto Heleno diz que vai “lutar” para provar sua inocência

Notícias Supremo tem outros sete casos contra o ex-presidente Bolsonaro

Brasil Anistia para livrar Bolsonaro é rejeitada por 54% e aprovada por 39%, diz Datafolha