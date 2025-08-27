Economia Brasil abre 130 mil vagas de emprego em julho

O número é fruto de 2,25 milhões de contratações e 2,12 milhões de demissões

O Brasil abriu 129,8 mil vagas formais de trabalho em julho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira (27) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). O número é fruto de 2,25 milhões de contratações e 2,12 milhões de demissões.

Os dados representam uma queda de 32% em relação a julho do ano passado, quando foram criados cerca de 191,4 mil empregos com carteira assinada. Esse é o pior resultado para um mês de julho desde 2020.

O salário médio de admissão foi de R$ 2.277,51. Dos postos de trabalho criados, 92,7% são considerados típicos e 7,43% não típicos. No acumulado do ano foram criados 1,52 milhão de empregos. Todos os cinco principais grupos de trabalho registraram saldo positivo em julho.

A fila foi puxada com folga por serviços, com 50 mil postos criados, seguido por comércio (27,3 mil), indústria (24,4 mil), construção (19 mil) e agropecuária (8,7 mil).

Em julho, 25 das 27 unidades da federação registraram um saldo positivo, com destaque para São Paulo (42 mil), Mato Grosso (9,5 mil) e Bahia (9,4 mil). Tocantins e Espirito Santo registraram mais demissões que contratações. As demissões no Espírito Santo aconteceram, principalmente, no setor de cultivo de café.

