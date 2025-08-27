Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Economia Brasil abre 130 mil vagas de emprego em julho

27 de agosto de 2025

O número é fruto de 2,25 milhões de contratações e 2,12 milhões de demissões

Foto: ABr
(Foto: ABr)

O Brasil abriu 129,8 mil vagas formais de trabalho em julho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira (27) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). O número é fruto de 2,25 milhões de contratações e 2,12 milhões de demissões.

Os dados representam uma queda de 32% em relação a julho do ano passado, quando foram criados cerca de 191,4 mil empregos com carteira assinada. Esse é o pior resultado para um mês de julho desde 2020.

O salário médio de admissão foi de R$ 2.277,51. Dos postos de trabalho criados, 92,7% são considerados típicos e 7,43% não típicos. No acumulado do ano foram criados 1,52 milhão de empregos. Todos os cinco principais grupos de trabalho registraram saldo positivo em julho.

A fila foi puxada com folga por serviços, com 50 mil postos criados, seguido por comércio (27,3 mil), indústria (24,4 mil), construção (19 mil) e agropecuária (8,7 mil).

Em julho, 25 das 27 unidades da federação registraram um saldo positivo, com destaque para São Paulo (42 mil), Mato Grosso (9,5 mil) e Bahia (9,4 mil). Tocantins e Espirito Santo registraram mais demissões que contratações. As demissões no Espírito Santo aconteceram, principalmente, no setor de cultivo de café.

Em 10 anos, Rio Grande do Sul avança quatro posições em ranking dos Estados mais competitivos do Brasil
Nova ponte sobre o rio Três Forquilhas, em Itati, toma forma no Litoral Norte gaúcho
