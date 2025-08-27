Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Nova ponte sobre o rio Três Forquilhas, em Itati, toma forma no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Ponte, danificada nas enchentes de 2024, já ganhou vigas e agora recebe obras de fixação da nova estrutura dos apoios

Foto: Ascom Daer
Ponte, danificada nas enchentes de 2024, já ganhou vigas e agora recebe obras de fixação da nova estrutura dos apoios - Foto: Ascom Daer

A nova ponte sobre o rio Três Forquilhas, no km 9 da ERS 417, entre Itati e Três Forquilhas, no Litoral Norte gaúcho, está 80 % concluída, de acordo com o Daer (Departamento de Estradas de Rodagem), vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes). A ponte, que foi danificada pelas enchentes de 2024, já recebeu as vigas e no momento estão ocorrendo as obras de fixação da nova estrutura aos apoios.

Ainda de acordo com o Daer, nos próximos dias inicia a montagem das ferragens e a concretagem, restando apenas os acabamentos e a instalação dos elementos de segurança, como guarda-corpo. A nova ponte terá 88 metros de extensão e investimento de R$ 8,2 milhões provenientes do governo do Estado. A conclusão da obra está prevista para 2026.

Deste montante, cerca de R$ 6 milhões já foram aplicados na obra. A nova ponte integra a lista de obras prioritárias do Plano Rio Grande. O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, salienta os investimentos do Estado em obras estruturais que estão dando uma nova cara ao Rio Grande, auxiliando na agenda de tornar as estruturas mais resilientes.

“A nova ponte de Itati é mais uma obra essencial elencada como prioritária pelo Governo, tendo em vista a sua relevância para a economia e desenvolvimento da região. Muito em breve, o principal ponto de ligação entre os municípios de Itati e Três Forquilhas, será entregue àquela comunidade”, ressaltou Costella.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, chama a atenção para a qualidade da obra. “Não estamos medindo esforços para entregar ao Litoral Norte não só mais uma ponte, mas uma obra robusta e resiliente. Não é somente refazer uma obra destruída, nosso compromisso é entregar qualidade para que a comunidade possa utilizar a travessia com dignidade e segurança”, ressaltou Faustino.

tags: boas noticias

