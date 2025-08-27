Rio Grande do Sul Com estiagem, gripe aviária e tarifas dos EUA, estimativa de crescimento do PIB do Rio Grande do Sul vai para 1,8%

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Em abril, a estimativa de crescimento do PIB gaúcho era de 2,2% neste ano Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O PIB (Produto Interno Bruto) do Rio Grande do Sul deve crescer 1,8% em 2025, desempenho abaixo do nacional, estimado em 2,1%, conforme nova projeção divulgada nesta quarta-feira (27) pela Unidade de Estudos Econômicos do Sistema FIERGS.

Em abril, a estimativa de crescimento do PIB gaúcho era de 2,2% neste ano. A revisão da atividade no estado foi puxada sobretudo pelo desempenho da Indústria, cujo PIB deve crescer 1,7% em 2025, abaixo dos 3,1% projetados em abril.

O cenário representa uma revisão significativa e reflete a combinação de juros altos, que limitam investimentos, os efeitos da gripe aviária de maio, que suspendeu exportações, e a imposição de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Além disso, a estiagem no início do ano permanece como principal fator de impacto no setor agropecuário, que deve registrar queda de 4% no PIB, enquanto os serviços devem crescer 2,6% em 2025.

“Estamos enfrentando um cenário externo e interno adverso. A gripe aviária freou nossas exportações em maio, e as tarifas americanas prejudicam fortemente a indústria de transformação. Isso, somado aos juros ainda elevados, reduz o fôlego de crescimento industrial para este ano”, afirma o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier.

O Índice de Desempenho Industrial do RS (IDI-RS) também foi revisto. A expectativa de crescimento, que era de 2,8% em abril, agora é de 1%. No primeiro semestre, a produção industrial gaúcha cresceu 2,9% frente ao mesmo período de 2024. No entanto, a base de comparação mais alta no segundo semestre do ano passado, aliada à estagnação recente e ao ambiente econômico mais restritivo, deve provocar desaceleração para 1,5% até o fim do ano.

A FIERGS projeta ainda que as exportações totais do RS devem alcançar US$ 20 bilhões em 2025, sendo US$ 16 bilhões da indústria de transformação, impulsionadas, em parte, pela recuperação da demanda argentina e pelo retorno dos embarques do abate de aves para o Oriente Médio.

Já as importações foram revistas para cima, passando de US$ 13 bilhões para US$ 13,5 bilhões, reflexo de um câmbio mais valorizado, que facilita compras do exterior.

Apesar do cenário desafiador, a FIERGS estima a abertura de 60 mil vagas formais no Rio Grande do Sul em 2025. A taxa de desemprego no estado foi revisada para baixo e deve encerrar o ano em 4,7%, frente aos 5,1% estimados anteriormente.

CENÁRIO NACIONAL

A estimativa para o crescimento do PIB do Brasil em 2025 foi mantida em 2,1%, com alterações na composição setorial. A inflação (IPCA) foi revista de 5,4% para 5%, e a taxa Selic, de 14,75% para 15%.

O país deve gerar 1,3 milhão de empregos formais. As novas estimativas apontam para US$ 265 bilhões em importações (ante US$ 268,5 bilhões) e reavaliação para baixo de US$ 330 bilhões nas exportações (ante US$ 331,8 bilhões).

