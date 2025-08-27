Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Em 10 anos, Rio Grande do Sul avança quatro posições em ranking dos Estados mais competitivos do Brasil

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Potencial de mercado e capital humano foram os eixos com maiores crescimentos no comparativo com 2016. Na foto, o governador Eduardo Leite

Foto: Maurício Tonetto/Secom
Potencial de mercado e capital humano foram os eixos com maiores crescimentos no comparativo com 2016

O Rio Grande do Sul consolidou-se entre os Estados mais competitivos do Brasil ao alcançar o quinto lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Pública).

O levantamento, que reúne indicadores distribuídos em dez pilares estratégicos, mostra avanços expressivos do RS em áreas como potencial de mercado, capital humano, inovação e segurança pública, quando comparados a 2016, quando estava em nono lugar geral.

O destaque foi o potencial de mercado, que passou da 24ª posição em 2016 para a 12ª em 2025. Já em capital humano, o Estado subiu do 14º para o sexto lugar. Em sustentabilidade ambiental, avançou da 17ª para a décima colocação. Na segurança pública, conquistou o terceiro lugar, após ocupar a oitava posição nove anos antes.

O Rio Grande do Sul também assumiu as lideranças no ranking em inovação, antes era segundo, além de ocupar o primeiro lugar em eficiência da máquina pública, antes estava quarto. Em infraestrutura, o Estado evoluiu da 21ª para a 16ª.

Além dos avanços, o Rio Grande do Sul manteve a quarta colocação em sustentabilidade social. O CLP considera esses indicadores fundamentais para medir a competitividade e a qualidade da gestão pública nos estados.

Ainda nesta manhã, o governador Eduardo Leite recebeu o troféu do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, concedido pelo CLP, em Brasília. A distinção reconhece a plataforma de Gestão Estatística na Segurança Pública, modelo de governança criado pelo Estado e conduzido pelo Programa RS Seguro.

