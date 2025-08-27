Grêmio Empresário Marcelo Marques retira a pré-candidatura à presidência do Grêmio

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Marcelo Marques justificou a sua saída por não querer se envolver diretamente na política do clube Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Marcelo Marques citou o empresário Celso Rigo como exemplo de quem contribui com o clube sem ocupar cargos políticos, e indicou que pretende seguir esse caminho. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

O empresário Marcelo Marques, conhecido por ter adquirido a gestão da Arena do Grêmio em julho deste ano por 145 milhões de reais, anunciou nessa quarta-feira (27) que não será candidato à presidência do clube. A decisão foi comunicada durante sua participação no programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha.

Considerado o principal favorito na corrida eleitoral gremista, Marques justificou sua saída por não querer se envolver diretamente na política do clube. Segundo ele, o peso das responsabilidades com sua empresa, a Marquespan, e a gestão da Arena influenciaram fortemente sua decisão.

“Eu fui só colocando o mundo sobre meus ombros. Tenho minha empresa, minha família, minha saúde, mais de 6 mil colaboradores para cuidar. […] Fiquei pensando: será que eu tenho que ser presidente mesmo? Ou será que o certo não é eu continuar ajudando o Grêmio, como o Celso Rigo?”, declarou.

A retirada de Marcelo Marques acontece poucos dias após a abertura oficial das inscrições para as chapas do Conselho Deliberativo, marcando o início do período eleitoral. A eleição para a presidência do Grêmio está prevista para novembro.

Com a saída de Marques, o cenário político do clube mudou significativamente. Outro pré-candidato, Paulo Caleffi, também já havia desistido da disputa. Já Gladimir Chiele e Denis Abrahão afirmaram que irão reavaliar suas posições após a eleição para o Conselho, enquanto Sérgio Canozzi mantém sua candidatura ativa.

Embora não tenha mencionado a Arena diretamente na entrevista, Marcelo Marques permanece como figura central na gestão do estádio, após o acordo firmado em julho. Na ocasião, ele expressou publicamente o desejo de colaborar com o clube, mas sem envolvimento político direto.

