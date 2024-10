Economia Brasil abre 247 mil vagas de emprego em setembro

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Quatro dos cinco principais grupos de trabalho registraram saldo positivo no período Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil abriu 247 mil vagas formais de trabalho em setembro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira (30) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Em agosto, o saldo positivo havia sido de 232 mil postos formais criados.

O resultado do mês é fruto de 2,16 milhões contratações e 1,91 milhão demissões. O resultado representa um crescimento de 21% em relação a setembro do ano passado, quando foram criados cerca de 204 mil empregos com carteira assinada.

No acumulado do ano, foram criados 1,98 milhão de empregos formais, enquanto nos últimos 12 meses (outubro de 2023 a setembro de 2024) o valor soma 1,83 milhão.

Quatro dos cinco principais grupos de trabalho registraram saldo positivo em agosto. A fila foi puxada com folga pelo setor de serviços, com 128 mil postos, seguido por indústria (59,8 mil), comércio (44,6 mil) e construção (17 mil). O setor agropecuário foi o único que registrou saldo negativo, com duas mil demissões.

