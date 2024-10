Porto Alegre Dmae retoma atendimento presencial em Porto Alegre para negociação de débitos

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Negociação de dívidas presencial pode ser feita em postos de atendimento do Dmae no Mercado Público e bairro Partenon Foto: Luciano Lanes/PMPA Negociação de dívidas presencial em postos de atendimento do Dmae no Mercado Público e bairro Partenon. Foto: Luciano Lanes/PMPA

A negociação de débitos junto ao Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) volta a ser feita em dois postos de atendimento presenciais a partir da segunda-feira (04), em Porto Alegre. O serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no Mercado Público e bairro Partenon.

Para aderir ao parcelamento, o cidadão deve comparecer a um dos locais com documento de identidade, conta de água e comprovante de vínculo com o imóvel. Também é possível solicitar o serviço por meio do WhatsApp do 156, no número (51) 3343-0156. Com isso, a negociação via chat será descontinuada.

Postos de Atendimento do Dmae com serviço de negociação de dívidas

Mercado Público

Largo Jornalista Glênio Peres, 2° andar, sala 10, Centro Histórico. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Partenon

Avenida Cristiano Fischer, 2.402, bairro Partenon. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Outras informações do Dmae:

Telefone 156, opção 2: para demandas operacionais

Site: prefeitura.poa.br/dmae

Aplicativo 156+POA

E-mail: dmae@dmae.prefpoa.com.br

Loja Virtual: emissão de segunda via de conta, consulta de débitos, acompanhamento de atendimento e mais informações.

WhatsApp: (51) 3433-0156: para solicitação de faturas, parcelamento e revisão de leitura.

Chat: centraldmae.procempa.com.br/chat – de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Endereço de todos os postos de atendimento do Dmae: no site do Departamento.

