Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Dado do mês é resultado de 1.865.279 admissões e 1.685.274 desligamentos

O Brasil abriu 180.005 vagas de trabalho formal em março, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta quarta-feira (31) pelo Ministério do Trabalho. O resultado é 12,4% menor que o mês anterior, no qual foram gerados 195.171 postos.

Este numero é resultante de 1.865.279 admissões e 1.685.274 desligamentos no mês, tendo saldo positivo em 23 das 27 unidades da federação e nos cinco grandes grupos de atividade econômica. Com isso, o estoque recuperado de empregos formais alcançou a maior valor da série histórica, com 43.150.134 postos de trabalho.

No acumulado do ano, o saldo foi de 705.709 postos de trabalho, sendo positivo em 24 dos 27 estados e 4 dos 5 grandes grupamentos econômicos.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de Serviços, que teve um saldo de 103.894 postos formais de trabalho, com destaque para o setor da Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais, que apresentou o maior saldo (+38.138).

Em seguida veio o Comércio, com saldo positivo de 27.559 formais de trabalho e a Construção Civil, com saldo positivo de 26.937 postos no mês, com destaque para os setores de Construção de Edifícios, com saldo de 10.478 e o de Obras de Infraestrutura, com saldo de 9.785.

A Indústria gerou saldo positivo de 18.713 postos formais de trabalho e a Agropecuária 2.902 postos de trabalho no mês.

Analisando as regiões, os dados do Novo Caged mostra que o emprego ficou positivo em 23 dos 27 estados brasileiros, com destaque para São Paulo, que gerou 54.910 postos (+0,42%), principalmente no setor de serviços (+27.744); Minas Gerais, com geração de 27.438 postos (+0,60%) e Rio de Janeiro, com geração de 18.114 postos (+0,53%).

Em relação a gênero, o saldo foi positivo tanto para mulheres (+72.873) quanto para homens (+107.132) e à População com Deficiência, identificou-se um saldo positivo de 1.118 postos de trabalho.

