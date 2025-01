Economia Brasil assume a presidência do Brics em meio à expansão do bloco

1 de janeiro de 2025

A Rússia ocupou a presidência do Brics em 2024 Foto: Brics/Divulgação A Rússia ocupou a presidência do Brics em 2024. (Foto Brics/Divulgação) Foto: Brics/Divulgação

O Brasil assumiu pela quarta vez, nesta quarta-feira (1º), a presidência rotativa do Brics em meio à expansão do grupo de cooperação econômica, que, neste ano, contará com pelo menos nove novos membros.

Reforma da governança global e desenvolvimento sustentável com inclusão social são algumas das agendas que o Brasil buscará promover. Com o lema Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma Governança Mais Inclusiva e Sustentável, o governo brasileiro tem, entre os desafios, o de articular a participação dos novos membros e dar continuidade à construção do sistema de pagamento com moedas locais no comércio entre os países, substituindo o dólar.

No início de 2025, ingressam no grupo como membros: Cuba, Bolívia, Indonésia, Bielorrússia, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. A Rússia ocupou a presidência do Brics em 2024.

