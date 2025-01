Rio Grande do Sul Governo gaúcho entrega licença prévia para projeto de nova ponte entre Imbé e Tramandaí, no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Gabriel Souza destacou que a nova ponte não terá pilares na água, garantindo, assim, 100% de segurança e proteção ambiental Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O governo do RS, por meio da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental), entregou na terça-feira (31) uma licença prévia à prefeitura de Imbé que atesta a viabilidade ambiental do projeto que prevê a construção de uma ponte rodoviária suspensa, interligando o município com Tramandaí, no Litoral Norte.

A licença prévia de número 00138/2024 autoriza a localização, concepção e início do planejamento da obra.

“Entregamos a licença prévia para a nova ponte entre Tramandaí e Imbé, que não terá pilares na água, garantindo, assim, 100% de segurança e proteção ambiental. Será uma ponte suspensa, portanto, não serão incluídos pilares no curso hídrico, protegendo a fauna local, especialmente os botos no rio Tramandaí”, disse o governador em exercício Gabriel Souza.

Segundo o presidente da Fepam, Renato Chagas, essa é uma etapa crucial, que assegura a viabilidade ambiental do empreendimento, que agora seguirá os trâmites necessários. O próximo passo será a obtenção da licença de instalação.

A nova ponte será de responsabilidade da prefeitura de Imbé. O prefeito da cidade, Ique Vedovato, afirmou que a estrutura é uma demanda antiga da comunidade que beneficiará especialmente os veranistas na alta temporada.

