Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Equipe feminina de esgrima conquistou medalha inédita em Santiago. (Marina Ziehe/COB)

O Brasil fez história em Santiago. A delegação chegou ao 64º ouro e bateu recorde de conquistas do 1° lugar em uma única edição de Jogos Pan-Americanos, superando os 54 de 2019, em Lima. No penúltimo dia do torneio, o Brasil subiu ao pódio 35 vezes. Os destaques foram os nove ouros – três na ginástica rítmica, um no triatlo, um na esgrima, um no atletismo, um na patinação artística, um no vôlei e um no futebol.

Até o momento, são 64 medalhas de ouro, 71 de prata e 65 de bronze – total de 200 medalhas. O desempenho em Santiago confirma uma tendência de consolidação do Brasil como potência olímpica no cenário sul-americano. A deleção brasileira não fica fora de um pódio geral no Pan desde a edição de 2003, em Santo Domingo, quando encerrou a participação em 4º lugar.

Neste domingo acontece a cerimônia de encerramento, além de finais no boliche, caratê, ciclismo, golfe, patinação de velocidade, tênis de mesa e tiro com arco. Confira o resultado deste sábado:

Vôlei de ouro

O Brasil conquistou a medalha de ouro no vôlei masculino dos Jogos Pan-Americanos de Santiago ao vencer a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/13 e 25/22. A seleção não deu chances ao principal adversário das Américas e, na noite deste sábado (4), na Arena Arena Parque O’Higgins, foi agressiva desde o primeiro ataque. O oposto Darlan foi o destaque da partida com 14 pontos. Ele também se destacou ao longo da campanha.

Ouro inédito

Pela primeira vez o Brasil conquistou uma medalha de ouro na esgrima. A equipe feminina virou diante do Canadá na final da espada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A virada veio no combate de Victória Vizeu. A campeã mundial Nathalie Moellhausen fechou os trabalhos. A única medalha dourada da seleção brasileira na competição havia sido conquistada por Arthur Cramer em 1967.

Ginástica rítmica

O Brasil fechou a sua participação na ginástica rítmica dos Jogos Pan-Americanos com mais três ouros, terminando com a impressionante marca de oito ouros em oito provas. O Brasil ainda faturou quatro pratas e um bronze na ginástica rítmica, alcançando o máximo de 13 medalhas. Neste sábado, o país subiu no lugar mais alto do pódio em três oportunidades, duas em provas individuais e uma na disputa mista.

Ouro no atletismo

Outro ponto alto do sábado foi o ouro no revezamento 4x400m masculino do atletismo. Na final, o quarteto formado por Lucas Carvalho, Matheus Lima, Douglas Hernandes Mendes e Lucas Conceição fez 3min03s92 cruzou a linha de chegada em primeiro, deixando o México (3min04s22) com a prata e a República Dominicana (3min05s98) com o bronze.

Ainda na mesma sessão do atletismo, o Brasil garantiu a prata no lançamento de dardo masculino com Pedro Henrique Nunes (78,45m de marca) e o bronze no revezamento 4x400m feminino (com o tempo de 3min34s80).

Medalhas inéditas

A dupla brasileira, formada por Caio Bonfim e Viviane Lyra conquistou a medalha de bronze na prova de marcha atlética por equipes, competição disputada pela primeira vez na história dos Jogos Pan-Americanos. A medalha de ouro ficou com o Equador, enquanto a prata foi conquistada pelo Peru.

Marcus D’Almeida, Matheus Gomes e Matheus Ely conquistaram a medalha de bronze no tiro com arco. Foi a primeira medalha da modalidade nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A equipe do arco recurvo derrotou a Colômbia por 5 a 3 em duelo pelo bronze. Os Estados Unidos venceram o México, por 6 a 4, e faturaram o ouro.

Teve medalha também no rúgbi feminino. Na disputa do bronze, o Brasil venceu a Colômbia por 45 a 0, sacramentando o terceiro lugar. Na vela, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino conquistam o bronze na categoria Nacra17 e, de quebra, uma cota olímpica para o país. Juliana Duque e Rafael Silva, que participaram na categoria Snipe, também garantiram lugar no pódio com uma medalha da mesma cor.

