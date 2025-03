Acontece Brasil Center Comunicações expande seu quadro de profissionais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

As vagas são para vendedores externos e estão disponíveis em seis cidades gaúchas. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Brasil Center Comunicações, empresa parceira da Claro e integrante do Grupo América Móvil, está ampliando sua equipe e buscando profissionais para a área de vendas. As vagas são para vendedores externos e estão disponíveis em seis cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria e Novo Hamburgo. O Grupo América Móvil é um dos maiores provedores de serviços de telecomunicações do mundo.

De acordo com o gerente da Claro no Rio Grande do Sul, Cristian Oliveira, o principal requisito para os candidatos é ter um perfil comunicativo. “Aquele candidato que quer realmente enfrentar um desafio, que quer uma boa remuneração, que tem a disponibilidade de estar em plantão de venda, que tem conhecimento sobre venda e negociação, é o principal perfil que a gente quer. Hoje, muito mais aquela vontade, aquela energia, aquela disponibilidade, porque a gente dá toda a base de treinamento, toda a capacitação para esse colaborador. Então, basta realmente ter uma boa habilidade de comunicação, uma boa negociação e querer trabalhar e fazer sucesso junto com a gente”, afirma Oliveira.

Inscrições

Interessados em se candidatar devem entrar em contato pelo número 011 96923-0795 para obter mais informações sobre as vagas e iniciar o processo de inscrição.

2025-03-19