Colunistas Brasil chega a 60 % da população com ciclo completo da vacina, e ultrapassa os Estados Unidos

Por Flavio Pereira | 16 de novembro de 2021

Ministro da Saúde Marcelo Queiroga, entre os personagens Zé Gotinha. (Foto: Agencia Brasil)

Para desespero da oposição, e dos setores da esquerda que se aliaram ao vírus chinês, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no percentual de totalmente vacinados contra o vírus chinês. Dados desta segunda-feira (15) da plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford mostra que 60,1 % dos brasileiros completaram seu esquema vacinal. Nos Estados Unidos, esse total é de 58,8%. Isso significa 128 milhões de brasileiros totalmente vacinados e 194 milhões nos Estados Unidos.

Mega Vacinação será anunciada hoje

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concede entrevista coletiva à imprensa para anunciar o lançamento da campanha Mega Vacinação, nesta terça-feira, às 10 horas, em Brasília. A iniciativa tem como objetivo mobilizar a população sobre a importância de completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Na ocasião, serão anunciadas as novas diretrizes para o intervalo da vacinação e para a aplicação da dose de reforço no Brasil.

Bibo Nunes defende PSC como opção para Bolsonaro

Jair Bolsonaro deve mesmo filiar-se ao PL. Ele reafirma que “está 99% acertado. Depende do Valdemar Costa Neto, e o casamento tem tudo para dar certo”. Ele negou troca de farpas entre ele e o presidente do PL conforme foi noticiado por setores da imprensa. Mas, inevitavelmente, o impasse surgido na definição de pautas conservadoras, e do perfil de candidatos que podem receber apoio do PL, reabre o debate sobre outras opções ao presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o deputado federal gaúcho Bibo Nunes voltou a defender o PSC como alternativa:

“Continuo dizendo que a melhor opção para Bolsonaro é o PSC. É o partido mais fiel nas votações, não tem compromissos com a esquerda e tem 11 deputados federais. É o suficiente para vencer em 2022, com dignidade e honra!.”

Árabes já investem bilhões no Brasil

Ao descrever o encontro do presidente Jair Bolsonaro com o princípe herdeiro de Abu Dhabi, Sheik Mohammed bin Zayed, o deputado federal Eduardo Bolsonaro observa que “mais pareciam bons amigos se revendo. E essa relação amistosa se converte em investimentos emiráticos no Brasil, como o fundo Mubadala que arrematou a refinaria de Landulpho Alves na Bahia, rodovia no Rio de Janeiro, metrô da Barra da Tijuca no Rio, dentre outros. O Brasil é o principal país da América Latina que recebe seus bilionários investimentos e eles desejam aumentar esse fluxo de recursos”.

Santa Maria continua no páreo da ESA

A forte posição do Ministério Público de Pernambuco contra a expedição de licença ambiental para a instalação da ESA (Escola de Sargentos do Exercito) em Recife, reacendeu a esperança de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, receber o mega investimento direto, estimado em R$ 1 bilhão. O prefeito Jorge Pozzobon lembra que, “quando apresentamos Santa Maria para o Alto Comando do Exército, ressaltamos sempre que nossa cidade estava preparada para receber a Nova Escola de Sargentos. Nós temos todas as licenças e projetos prontos e aprovados para receber a ESA. Nossa cidade está pronta para receber e cuidar da família militar do jeito que ela merece. Por isso, continuo dizendo, sem arrogância ou prepotência: Santa Maria é a mais preparada para receber a ESA!”

