Leandro Mazzini Brasil das armas

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O discurso armamentista do presidente estimula o brasileiro a comprar e registrar a cada mês mais revólveres, pistolas, espingardas e fuzis. (Foto: Izânio Façanha)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O discurso armamentista do presidente Jair Bolsonaro estimula o brasileiro a comprar e registrar a cada mês mais revólveres, pistolas, espingardas e fuzis. Dados oficiais mostram que só este ano a Polícia Federal já cadastrou 131.824 armas de fogo, de diferentes calibres, até semana passada – a PF e o Exército enviaram relatórios à Coluna. Já o Exército, que computa os registros também de militares, cadastrou 168.086 armas neste ano. Atualmente, existem 1.781.590 armas em acervos particulares. Os números cresceram a partir de 2018 – ainda durante a campanha de Bolsonaro com o mote – e a partir de 2019, no seu 1º ano de Governo. Em 2018 a PF registrou 313.034 armas, o maior da série histórica dos últimos 10 anos. Em 2022, os Estados do Rio Grande do Sul (15.718), Santa Catarina (14.117) e São Paulo (13.423) lideram os registros de armas para civis, segundo a PF. O Estado paulista lidera o ranking de registros na PF nos últimos 10 anos: são 454.628 nas mãos de civis.

Prazo de validade

Está com os dias contados a lua de mel do senador Fernando Collor com as pesquisas para o Governo de Alagoas, nas quais surge em 2º lugar. Em breve será alvejado pela oposição por suas condenações na Justiça e pelas dívidas milionárias da Organização Arnon de Mello, que controla meios de comunicação locais. Entre os credores há jornalistas que cobram mais de R$ 30 milhões em salários.

Romário contra

O lobby da legalização dos jogos de azar tem como certo um voto perdido no Senado para o Projeto de Lei que autoriza bingos e cassinos. O senador Romário confessou ao ex-senador e evangélico Magno Malta, seu amigo, que já foi viciado em roletas e perdeu milhões. E não votará a favor do projeto.

BRICS no Agro

Um economista brasileiro se destaca no eixo Europa-Ásia pela atuação à frente do Banco dos BRICS. De perfil discreto, radicado em Xangai, Marcos Troyjo tem passado pelo Brasil para numerosas agendas. Liberou R$ 1 bilhão do banco para diferentes projetos do agronegócio no País. Os recursos serão aplicados na ampliação da tecnologia, sustentabilidade e infraestrutura do setor.

Damares com Ibaneis

Antes sem chances em chapas, a ex-ministra Damares Alves ganhou oportunidade de disputar o Senado pelo DF – na chapa do governador Ibaneis Rocha (MDB), que tentará a reeleição. Precavida, visitou o presidente Bolsonaro para pedir permissão. Que foi concedida. O candidato de Bolsonaro agora é José Roberto Arruda (PL), de seu partido.

Troco nas aéreas

O assalto das companhias aéreas com caras passagens leva um troco dos passageiros mais atentos. Para driblar os preços nas alturas, eles buscam voos com destinos diferentes, mas com desembarque na escala da cidade que desejam. Em muitos destes casos, os bilhetes saem pela metade do valor. Nos EUA, as aéreas têm recorrido à Justiça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Leandro Mazzini