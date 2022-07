Leandro Mazzini Sem-terra, com picape

Por Leandro Mazzini | 15 de julho de 2022

(Crédito: Izânio Façanha)

Uma curiosa movimentação acontece no trevo da estrada de acesso ao balneário de Trancoso, point do turismo de luxo em Porto Seguro (BA). Há duas semanas, sem-terra invadiram terras de um fazendeiro que até agora não deu as caras. Há relatos contraditórios sobre a documentação da área. Enquanto isso, cresce todo dia a adesão. Já são centenas de barracos e até mercearia dentro da propriedade, com “seguranças” armados na cancela de entrada. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e um bando de conhecidos grileiros estão associados. A maioria tem motos e carros – alguns com picapes do ano. A ocupação fica a poucos quilômetros do futuro aeroporto do Hotel Fasano, e da praia de Itaquena, onde o dono da fazenda já perdeu, mês passado, parte de faixa pé na areia para a Justiça, num leilão de R$ 80 milhões.

Google & UFRJ

Continua a novela do cancelamento do Google sobre o serviço de mega capacidade de armazenamento gratuito para alunos da UFRJ, cedido por anos, e que agora a americana quer cobrar – seriam R$ 800 mil por ano para atender a demanda de diferentes disciplinas. A universidade não tem ideia do que fazer, o MEC nem responde se há como ajudar, e a turma é quem sofre. Professores e alunos da Politécnica de Engenharia, por exemplo, pararam de trocar arquivos importantes para aulas e estudos.

Num futuro qualquer

O xadrez político do Distrito Federal ganham peças e jogadas que movem o tabuleiro nacional. Após a entrada subjudice de José Roberto Arruda (PL) no páreo – ele quer disputar o Governo – o governador Ibaneis lançou chapa com coalizão de peso. Ele hoje lidera as pesquisas (ainda sem Arruda). Mas ganhou apoio do chefe da Casa Civil do Palácio, Ciro Nogueira, seu conterrâneo, com uma revelação, senão dúbia, pelo menos surpreendente: Ibaneis pode ser candidato futuro ao Governo do Piauí, terra da dupla.

Sobre esgoto

Sancionado há exatos dois anos, o novo marco legal do saneamento movimentou esse setor com R$ 46,7 bilhões de investimentos previstos já contratados para as concessões de saneamento, via leilão, e 20 milhões de pessoas beneficiadas. As concorrências geraram como outorga R$ 29,5 bilhões de recursos para Estados e municípios. Ainda assim, mais da metade das cidades têm 90% de suas populações sem acesso a esgoto.

Atrasos (no chão)

No 1º semestre deste ano, 4,3 milhões de passageiros foram afetados por atrasos e cancelamentos de voos, e o número mais que triplicou em relação ao mesmo período do ano anterior, aponta estudo da AirHelp. Um em cada oito passageiros foi afetado por atrasos e cancelamentos nos seis primeiros meses deste ano. O levantamento revela ainda que cerca de 550 mil prejudicados têm direito a indenização.

Do lado de lá

Enquanto no Brasil o Congresso Nacional ainda debate – há décadas – a autorização para a volta de bingos e cassinos, o Estado de Nova York nos EUA já lucra forte com as apostas online – que também tramitam no escopo do PL em Brasília. Só neste 1º semestre, o Estado norte-americano arrecadou US$ 302 milhões – ou R$ 1,5 bilhão – em impostos apenas com as apostas esportivas online, registrou o Boletim de Notícias Lotéricas, de Magnho José, o maior especialista em jogos no Brasil.

ESPLANADEIRA

# CASA&VIDEO anuncia Liquidação Maluca com produtos por R$ 22 reais e descontos de até 80%

# Cantora Paula Mel realiza shows hoje e amanhã no Festival Solar Amazônia Atlântica, em Salinas

# Ava Galleria abre a exposição “The Game of Art”, dia 19, com artistas plásticos brasileiros e finlandeses e curadoria de Helena e Edson Cardoso

# UNIASSELVI e Blog do Enem oferecem curso gratuito preparatório para candidatos ao Exame

# Brasília recebe o VII Simpósio Internacional de Uro-Oncologia da Oncologia D’Or nos dias 12 e 13 de agosto.

# Manuela d’Ávila é a entrevistada do ‘Diálogos com Mario Sergio Conti’ da GloboNews hoje às 23h30.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas e Sara Moreira.

