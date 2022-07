Leandro Mazzini Vocação nacional

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

A Agência Nacional de Transportes Terrestres lançou um seminário para debater métodos de fiscalização nas estradas. (Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

Um estudo da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse) mostra que aumentou no país nos últimos dois anos a opção empreendedora via MEI na ocupação produtiva. Do 1º trimestre de 2020 e ao 1º trimestre de 2022, o número de pessoas empregadas no Brasil foi de 4,4 milhões de trabalhadores (+4,7%), sendo crescimento no setor privado sem carteira assinada de 1,4 milhão (+12,0%), incremento no setor privado com carteira assinada de 1,2 milhão (+3,4%) e o número de pessoas com CNPJ próprio avançou 950 mil (+17,5%). O estudo ressaltou ainda que houve depreciação dos rendimentos num cenário já comprometido pela inflação. O presidente da Cebrasse, João Diniz, destaca que esse avanço não pode ser considerado precarização, “uma vez que empregos CLT, de forma não qualificada e de menor escolaridade estão em franco declínio”, e o empreendedorismo tornou-se uma “vocação nacional”.

Sem surpresas

Por essa nem as empresas clandestinas de transporte de passageiros esperavam. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) lançou um seminário para debater métodos de fiscalização nas estradas e convidou as empresas (viações, vans, cargo etc), que devem ser fiscalizadas, para participar – a fim de dar transparência ao processo. Mas para a turma da caneta, é como um spoiler de final de filme. A ANTT em nota informou, em suma, que a “realização desse tipo de encontro faz parte da função de uma agência reguladora, que é ouvir constantemente o setor regulado e os usuários para aperfeiçoar seus marcos regulatórios”.

Algema de Ouro

A “casa” vai cair para um bando especializado em assalto a joalherias. As polícias civis do Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo trocam informações para cercar o grupo que aterrorizou shoppings recentemente.

Jovem na urna

Nas eleições deste ano, 2.114.946 milhões de jovens com 16 e 17 anos poderão votar pela 1ª vez. Em 2018, essa faixa etária alcançou 1.400.236. Houve crescimento de 51,1%, por causa de campanha de mídia patrocinada pelo TSE e nas engajamento de jovens nas redes sociais.

A outra Mimosa

A famosa Vila Mimosa, a zona meritrícia no Centro do Rio de Janeiro, ganhou um campus da UniDiversidade Davida, para treinamento de pessoas que se identifiquem com o conceito LGBTIAQPNB+ . Haverá cursos de hotelaria, turismo e idiomas e não precisa trabalhar ali ou ser morador do local.

Canadá & brazucas

O Governo do Canadá quer atrair mais 1 milhão de imigrantes legais até o fim de 2023. Centenas de brasileiros já procuram agências para a mudança. Há uma colônia de brasileiros na província de Toronto, a que mais recebe os brazucas há anos.

