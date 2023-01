Grêmio Brasil de Pelotas abusa de “cera” e irrita Renato Portaluppi por conduta antidesportiva

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Além de segurar o jogo, as chegadas dos jogadores do Xavante foram alvo de críticas. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Além de segurar o jogo, as chegadas dos jogadores do Xavante foram alvo de críticas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Apesar da vitória conquista nos últimos minutos, diante do Brasil de Pelotas, por 1 a 0, com gol de Suárez, o técnico do Grêmio ficou bastante irritado com a “cera” do time de Pelotas. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador fez duras críticas ao time adversário e pediu que a imprensa cobrasse a postura, tida pelo técnico, como antidesportiva.

Além de segurar o jogo, as chegadas dos jogadores do Xavante foram alvo de críticas. De fato, as faltas diante dos jogadores do Grêmio foram mais fortes, até um jogador do Brasil de Pelotas foi expulso no segundo tempo.

“O que não pode acontecer é essa palhaçada que fizeram aqui, esse antijogo, aí é demais. Não existe futebol, irrita todo mundo. Eu estava sempre no ouvido do bandeira e do quarto arbitro. Não me importo que façam isso, desde que no fim do jogo deem 15, 20 minutos, o exemplo da Copa do Mundo esta aí”, disse Renato.

Durante toda a partida, a bola ficou rolando apenas por 48 minutos. De resto, o jogo foi paralisado diversas vezes, seja por “cera”, faltas, jogadores caindo por câimbra e atendimentos. Renato ainda disse que o Xavante entrou na Arena não querendo jogar e fazer um jogo fechado.

“Uma equipe que vem aqui para toda hora cair, não querendo jogo, fica difícil, fica feio. A gente tenta, jogam fechado, mas o jogo para, e vocês da imprensa não podem ficar calados, tem que bater num treinador, num time que faz isso. Se o Grêmio fizer isso, pode bater em mim, meu time entra para jogar futebol. Isso aí é antijogo, fica feio para o futebol”, disse o treinador.

Apesar do jogo truncado, Grêmio venceu a sua segunda partida no Campeonato Gaúcho, está com 100% de aproveitamento e é líder isolado do Gauchão. Grêmio entra em campo novamente no domingo, às 20h30min, contra o São José, no estádio Passo D’ Areia.

