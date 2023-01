Inter “Esperávamos dificuldade nos dois primeiros jogos”, diz Mano Menezes sobre mais um empate no Gauchão

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Com o passar dos jogos, Mano Menezes acredita na evolução Foto: Ricardo Duarte/Inter Com o passar dos jogos, Mano Menezes acredita na evolução (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter conquistou o segundo empate no Campeonato Gauchão. Desta vez, o Colorado empatou contra o Avenida, por 1 a 1, no estádio Eucaliptos. Mano Menezes acredita que o time não jogou bem no primeiro tempo, mas evoluiu no segundo após cobrança no vestiário.

O técnico ainda falou que já estava esperando dificuldade nos primeiros jogos do Gauchão. Mano ainda falou que alertou os seus jogadores por causa do gramado e a maneira como o Avenida iria enfrentar o time dele.

“A equipe fez um jogo razoável. Demorou a entender como seria jogado aqui. Abordamos muito este assunto. É um jogo que estabelece uma disputa. O Avenida saiu jogando com a bola direta. Tomamos o gol. Talvez na jogada que mais nos preparamos, mas levamos”, disse Mano.

Mano entendeu que com dois empates nas duas primeiras partidas, complica o início da temporada, mas com o passar dos jogos, acredita na evolução.

“A equipe se ajustou. O primeiro tempo foi abaixo, mas melhorou no segundo. Se melhorou com os jogadores que não iniciaram o jogo anterior, o problema não é esse. Foi ritmo, competição. Esperávamos dificuldade nos dois primeiros jogos. O de casa foi mais difícil. Melhoramos na segunda parte a movimentação”, disse o treinador.

