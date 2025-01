Grêmio Brasil de Pelotas e Grêmio se enfrentam no estádio Bento Freitas pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O técnico Quinteros fará a sua primeira partida oficial sob o comando do Tricolor nesta quarta-feira (22), às 22h Foto: Lucas Uebel/Grêmio Quinteros fará sua primeira partida oficial sob o comando do Tricolor nesta quarta-feira (22), às 22h. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Brasil de Pelotas e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 22h, no estádio Bento Freitas. A partida será a estreia dos clubes no Campeonato Gaúcho de 2025.

O Xavante inicia a nova temporada com reformulação no elenco, com somente três jogadores que jogaram pelo clube de 2024. O Brasil de Pelotas está sob o comando do técnico William de Mattia.

O Tricolor fará sua primeira partida oficial comandados por Gustavo Quinteros, treinador que chegou para substituir Renato Portaluppi, que deixou o clube após o final do Campeonato Brasileiro da última temporada. O Grêmio busca o o inédito octacampeonato gaúcho.

Brasil de Pelotas

O clube terá o goleiro Gabriel Oliveira como desfalque, que deve durar durante todo o Campeonato Gaúcho, já que está em recuperação de uma lesão ligamentar no joelho direito. Juliano Fabro, volante cria da base do Inter, é um dos destaques da equipe de William de Mattia.

Provável escalação: Wellington Santana, Murillo, Áquila, Gabriel Macedo e Higor; Juliano Fabro, Jonathan Cabeça e Kauê Pires; Vini Charopem, DG e Mayco Félix.

Grêmio

Ainda sem condições legais, Cuéllar não poderá participar da primeira partida da equipe na temporada. O time de Gustavo Quinteros deve iniciar o jogo com o goleiro Gabriel Grando, assumindo a titularidade após a saída de Marchesín para o Boca Juniors.

Provável escalação: Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Pavon, Aravena e Braithwaite.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Horn;

Lucas Horn; Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel;

Tiago Augusto Kappes Diel; Assistente 2: Juarez de Mello Junior;

Juarez de Mello Junior; Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto;

Tiago Pires Staduto; VAR: Daniel Nobre Bins.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/brasil-de-pelotas-e-gremio-se-enfrentam-no-estadio-bento-freitas-pelo-gauchao/

Brasil de Pelotas e Grêmio se enfrentam no estádio Bento Freitas pelo Gauchão

2025-01-22