Inter Inter enfrenta o Guarany de Bagé na estreia do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Por desconto muscular, Enner Valencia está fora da partira que acontece nesta quarta-feira Foto: Ricardo Duarte/Inter Por desconto muscular, Enner Valencia está fora da partira que acontece nesta quarta-feira, às 19h. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter visita o Guarany de Bagé pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho de 2025. A partida acontece nesta quarta-feira (22), às 19h, no estádio Estrela D’Alva, em Bagé.

No último Gauchão, o Guarany teve um campeonato de destaque, alcançando às quartas de final. Agora, o objetivo é chegar às semifinais e para isso, conquistar os três pontos contra o Colorado é de extrema importância.

O Inter busca quebrar uma sequência nove anos sem conquistar a competição estadual e, nas últimas três edições, não chegou nem as semifinais. Agora, com o time montado por Roger Machado, que terminou o Campeonato Brasileiro de 2024 com uma boa atuação, pode alcançar o título tão aguardado pelos torcedores.

Guarany de Bagé

O time comandado por Márcio Nunes busca surpreender o elenco Colorado, com David, volante que participou da ascensão do time, o goleiro Douglas, que tem como objetivo parar as finalizações do adversário. O jogador Allan Christian está fora da partida.

Provável escalação: Douglas; Talles, Saulo, Zé Pedro e João Victor; David, Murilo e Marllon; Jackson, Wilson Júnior e Yan Philippe.

Inter

Roger Machado enfrentará dificuldades no time titular logo na primeira partida. Entre os desfalques estão Rochet, Rogel, Fernando, Bruno Tabata e, o mais recente, Enner Valencia, que entraria em campo mas foi cortado por desconforto muscular. As mudanças desde a última temporada trazer como novidade Luís Otávio e Wanderson. Os jovens Gustavo Prado e Ricardo Mathias também estão fora da partida, pois estão com a Seleção Brasileira sub-20.

Provável escalação: Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Aguirre; Luis Otávio, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro;

Jonathan Benkenstein Pinheiro; Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi;

Jorge Eduardo Bernardi; Assistente 2: Otavio Legramanti;

Otavio Legramanti; VAR: Jean Pierre Goncalves Lima;

Jean Pierre Goncalves Lima; Quarto árbitro: Tiago Lemos Clasen.

